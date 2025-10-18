Под Борисовом женщина продала «ажиотажный» продукт 3 18.10.2025, 12:52

Заработала 160 рублей и уголовное дело.

В Борисовском районе милиция расследует необычную кражу — местная жительница похитила из частного сада 300 килограммов яблок. Она сдала их на переработку и выручила более 160 рублей, теперь у женщины уголовное дело, рассказали в УВД Миноблисполкома.

67-летняя хозяйка участка в деревне Копачевка под Борисовом обратилась в милицию, когда заметила пропажу урожая. По ее словам, яблоки нового сезона исчезли с открытой территории сада в период с 27 сентября по 14 октября.

Вскоре установили личность подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя жительница этого же района. Во время разбирательства женщина во всем призналась и объяснила, что собрала яблоки, чтобы сдать их на переработку на пищевой комбинат. За проданный урожай она выручила чуть более 160 рублей.

Теперь сельчанке грозит уголовная ответственность. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК.

Напомним, яблоки в Беларуси стали довольно дорогим и в перспективе дефицитным продуктом. Ранее на проблему возможной нехватки этих фруктов обращал внимание председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Чиновник констатировал, что после трех волн весенних заморозков очень серьезно пострадали сады.

