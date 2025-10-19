Дроны подразделения «Прайм» уничтожили позиции и технику оккупантов на севере Украины 19.10.2025, 15:29

Видеофакт.

Пограничники показали работу дронов «Прайм». Благодаря успешной операции уничтожена техника и живая сила врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

На Северо-Слобожанском направлении операторы беспилотников подразделения РУБпАК «Прайм» 5 пограничного отряда играют важную роль в сдерживании российских оккупационных войск, нанося противнику точные и разрушительные удары.

Как пояснили в ГПСУ, в результате успешной работы дронарями подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда выявлены и уничтожены средства связи врага, позиции, места укрытия и автомобильная техника противника.

Кроме этого, враг понес потери и в живой силе.

«Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины», - добавили пограничники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com