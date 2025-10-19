Дроны подразделения «Прайм» уничтожили позиции и технику оккупантов на севере Украины
- 19.10.2025, 15:29
Видеофакт.
Пограничники показали работу дронов «Прайм». Благодаря успешной операции уничтожена техника и живая сила врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
На Северо-Слобожанском направлении операторы беспилотников подразделения РУБпАК «Прайм» 5 пограничного отряда играют важную роль в сдерживании российских оккупационных войск, нанося противнику точные и разрушительные удары.
Как пояснили в ГПСУ, в результате успешной работы дронарями подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда выявлены и уничтожены средства связи врага, позиции, места укрытия и автомобильная техника противника.
Кроме этого, враг понес потери и в живой силе.
«Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины», - добавили пограничники.