19 октября 2025, воскресенье, 16:19
Дроны подразделения «Прайм» уничтожили позиции и технику оккупантов на севере Украины

  • 19.10.2025, 15:29
Дроны подразделения «Прайм» уничтожили позиции и технику оккупантов на севере Украины

Видеофакт.

Пограничники показали работу дронов «Прайм». Благодаря успешной операции уничтожена техника и живая сила врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

На Северо-Слобожанском направлении операторы беспилотников подразделения РУБпАК «Прайм» 5 пограничного отряда играют важную роль в сдерживании российских оккупационных войск, нанося противнику точные и разрушительные удары.

Как пояснили в ГПСУ, в результате успешной работы дронарями подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда выявлены и уничтожены средства связи врага, позиции, места укрытия и автомобильная техника противника.

Кроме этого, враг понес потери и в живой силе.

«Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины», - добавили пограничники.

