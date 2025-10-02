Французский генерал призвал быть готовыми к войне «с сегодняшнего вечера»
- 2.10.2025, 18:12
Командующий сухопутными войсками Франции обратился к западным странам.
Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время, заявил командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль, говорится в статье в журнале Valeurs actuelles, где офицер излагает свои приоритеты на 2025–2026 годы.
«Быть готовыми в любой момент вступить в бой, даже с сегодняшнего вечера, если потребуется», — подчеркнул он.
В материале отмечено, что на российско-белорусские учения «Запад-2025», прошедшие в сентябре, Париж ответит участием в учениях НАТО Dacian Fall. Они запланированы в Румынии и Болгарии на 20 октября — 13 ноября. В них будут участвовать военные из десяти стран. Франция развернет на учениях полную бронетанковую бригаду в составе 2,4 тыс. человек. Всего принимать участие в учениях будут около 5 тыс. военных, сообщало Минобороны Румынии.
Генерал напомнил, что Франция в следующем году планирует увеличить ассигнования из бюджета на военные цели на €3,3 млрд. Страна будет укреплять подразделения с комплексами ПВО, реактивными системами залпового огня и дронами. По словам Шиля, нужно внедрить инновации «сверху донизу сухопутных войск». Поэтому ведется работа по подготовке операторов дронов, обучение выпуску таких аппаратов, в том числе с применением 3D-принтеров, и т.д.