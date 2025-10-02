Путин — Трампу: Идите и разберитесь с «бумажным тигром» 32 2.10.2025, 19:59

Тигр в разрезе — х/ф «Полосатый рейс»ᴴ

Диктатор РФ хочет ощутить мощь американского оружия?

Диктатор РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи дискуссионного клуба «Валдай» ответил президенту США Дональду Трампу, который назвал Россию «бумажным тигром».

Путин заявил, что странам НАТО следует идти и попробовать разобраться с Россией, которую они называют «бумажным тигром».

Глава Кремля также считает, что РФ уже воюет со всеми странами НАТО.

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это «бумажный тигр»? Что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?», — задался Путин вопросом.

«Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как, с иронией может было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: «Это же бумажный тигр». А дальше может что? Ну, идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. А там, видите, все происходит по-другому», — добавил диктатор РФ.

Модератор сессии предложил при встрече с Трампом подарить тому бумажную игрушку в виде тигра. Путин отказался: «Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить»., — заявил диктатор РФ.

23 сентября Трамп назвал «бесцельной борьбой» войну РФ в Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

