Путин заявил о готовности России сбивать ракеты Tomahawk

  • 2.10.2025, 21:32
Путин заявил о готовности России сбивать ракеты Tomahawk

Диктатор РФ считает, что поставки американских крылатых ракет якобы никак не изменят соотношение сил на поле боя.

Поставки американских крылатых ракет Tomahawk якобы никак не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям России и США, заявил диктатор РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Были же ATACMS, и что? Да, наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились. Могут Tomahawk нанести ущерб? Ну будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал Путин.

