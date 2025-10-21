На главном НПЗ Венгрии вспыхнул пожар

На главном НПЗ Венгрии вспыхнул пожар2
- 21.10.2025, 14:22
- 1,796
Введены протоколы чрезвычайных ситуаций.
Ночью на главном нефтеперерабатывающем заводе Венгрии вспыхнул пожар, который к обеду пожарным удалось локализовать.
Об этом сообщило агентство АР.
Пожар вспыхнул на установке перегонки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в городе Сазхаломбатта, причины инцидента расследуются.
MOL сообщила, что были введены протоколы чрезвычайных ситуаций, оценка ущерба продолжается.
Компания добавила, что сосредоточится на обеспечении внутренних поставок топлива и рассматривает возможность использования стратегических резервов.
Премьер-министр Виктор Орбан заявил во вторник, что он разговаривал с руководством MOL и министром внутренних дел о пожаре.
«Поставки топлива в Венгрии обеспечены», – написал Орбан в социальных сетях, добавив, что обстоятельства пожара расследуются «как можно тщательнее».
Нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти, единственный крупный завод по переработке нефти в Венгрии, перерабатывает преимущественно нефть из России.
Венгерские власти заявили, что качество воздуха вокруг нефтеперерабатывающего завода постоянно контролируется и никаких показателей, превышающих нормы, обнаружено не было.
Очевидцы рассказали государственному информационному агентству MTI, что пламя и дым были видны за несколько километров.