В Румынии произошел взрыв на НПЗ «Лукойл» 20.10.2025, 15:31

1,560

иллюстративное фото

Есть пострадавший.

Взрыв без пожара произошел в понедельник днем на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в румынском городе Плоешти.

Об этом пишет «Европейская правда».

«Взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти. Мы вмешались с мобильной бригадой интенсивной терапии для оценки, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности», – сообщает Инспекция по чрезвычайным ситуациям города Прахова.

Пострадавший был взят и доставлен в отделение скорой помощи города Плоешти.

Взрыв произошел на территории нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, сообщили в силовых структурах.

Представители властей подтвердили, что сферой деятельности субъекта хозяйствования является производство и распределение нефтепродуктов.

В этот период на платформе НПЗ проводятся работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад.

