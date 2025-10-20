В Румынии произошел взрыв на НПЗ «Лукойл»
- 20.10.2025, 15:31
- 1,560
Есть пострадавший.
Взрыв без пожара произошел в понедельник днем на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в румынском городе Плоешти.
Об этом пишет «Европейская правда».
«Взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти. Мы вмешались с мобильной бригадой интенсивной терапии для оценки, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности», – сообщает Инспекция по чрезвычайным ситуациям города Прахова.
Пострадавший был взят и доставлен в отделение скорой помощи города Плоешти.
Взрыв произошел на территории нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, сообщили в силовых структурах.
Представители властей подтвердили, что сферой деятельности субъекта хозяйствования является производство и распределение нефтепродуктов.
В этот период на платформе НПЗ проводятся работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад.