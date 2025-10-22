закрыть
22 октября 2025, среда
Бельгия предложила систему онлайн регистрации дронов для защиты Европы

  • 22.10.2025, 12:56
Бельгия предложила систему онлайн регистрации дронов для защиты Европы

С предложением выступил глава МИД страны.

Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кантен предложил создать систему регистрации всех беспилотников, которая позволит в режиме реального времени отслеживать полеты дронов и выявлять потенциальные угрозы для Европы, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Инициатива появилась на фоне роста числа инцидентов с неопознанными дронами. В прошлом месяце самолеты НАТО сбили российские беспилотники, нарушившие воздушное пространство Польши. Подобные случаи были зафиксированы и в других странах ЕС, включая Данию и Бельгию.

По словам Кантена, только в районе брюссельского аэропорта в прошлом году было зафиксировано около 31 тысяч дронов. Однако пока неясно, сколько из них представляли угрозу, а сколько принадлежали гражданам, случайно пролетавшим рядом с критической инфраструктурой.

Министр предлагает ввести обязательную регистрацию всех дронов, чтобы создать «онлайн-карту» их передвижений, аналогичную системам отслеживания авиарейсов. Зарегистрированные устройства будут видны на карте, а данные о незарегистрированных — автоматически передаваться в полицию для оперативного реагирования.

Инициатива связана с ростом гибридных атак со стороны России — от кибератак до саботажа. Кантен отметил, что бельгийские госструктуры ежедневно подвергаются атакам иностранных хакеров и шпионажу, особенно учитывая, что в Брюсселе расположены институты ЕС и штаб-квартира НАТО.

Министр подчеркнул, что идеальным решением стала бы общеевропейская система регистрации и единая база данных дронов, которая позволила бы создать эффективную систему оповещения. Однако, по его словам, на реализацию такой инициативы на уровне ЕС потребуется время, поэтому Бельгия намерена начать с национального уровня.

