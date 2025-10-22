Аналитик: Российские генералы поняли, что война зашла в тупик
- 22.10.2025, 18:15
«Цена» войны перестала соответствовать ее результатам.
Последние аналитические материалы, опубликованные фронтовым экспертом Tatarigami_UA, показывают: ситуация внутри российской армии и командования стремительно ухудшается. Масштабные удары дронами по тылу территории РФ не только нанесли прямые потери, но и деморализовали высший офицерский состав.
Все больше российских военных признают: война зашла в стратегический тупик, а держится она только на личной упертости Путина, говорится в аналитическом заключении.
1. Украинские удары переломили восприятие войны
По данным аналитика, долгосрочная кампания Украины по ударам дронами вглубь России привела к заметным результатам.
Речь идет не только о разрушенной инфраструктуре, но и о переломе в восприятии самой войны внутри российского командования: теперь даже офицеры признают, что «цена» войны перестала соответствовать ее результатам.
2. В Кремле растет ощущение тупика
По оценке Tatarigami, в частных коммуникациях десятков старших офицеров, включая тех, кто находится в Москве, все чаще звучит мысль: война в тупике, и ее продолжение обусловлено лишь личными амбициями Путина. Это не означает скорого краха режима, но фиксирует смену настроений даже в лояльных слоях общества и армии.
3. Россия выживает за счет Китая
Москва наращивает оборонное производство, но почти полностью зависит от китайских технологий, особенно в производстве дронов и автономных систем. Без китайской поддержки, подчеркивает аналитик, Россия не смогла бы поддерживать нынешний уровень боевых действий.
4. Потери огромны, мораль низкая
Несмотря на официальные заявления о «стабильной ситуации», внутри российской армии катастрофа с потерями и дисциплиной.
По данным анализа, уровень погибших (KIA), пропавших без вести (MIA) и дезертирства остается чрезвычайно высоким. Количество раненых, наоборот, снижается из-за плохой эвакуации: многие просто не доживают до госпиталей.
5. ВСУ: тяжелая, но контролируемая ситуация
Украинская оборона испытывает трудности в отдельных районах, особенно в Покровске и Купянске, где враг пытается использовать нехватку личного состава. При этом аналитик подчеркивает: проблема не в мобилизации, а в низком уровне возвращения военных, которые покинули части: в Украине система принуждения не такая жесткая, как в России.
6. Что будет дальше
Ожидается, что Россия осенью попытается возобновить наступательные операции на юге, а зимой перейдет к наземным штурмам из-за ухудшения погодных условий и снижения эффективности дронов. Однако качество подготовки новых подразделений остается крайне низким — около 70% укомплектованности при минимальном уровне обучения.
По данным Tatarigami_UA, Россия оказалась в ситуации, где война стала дорогой, бессмысленной и деморализующей даже для ее исполнителей. Украинские удары и экономическое давление постепенно подрывают уверенность в победе даже у военных, а зависимость от Китая превращает Россию из «империи» в зависимого вассала.