Спутниковые снимки запечатлели российские НПЗ в огне 1 22.10.2025, 21:39

2,616

Дым и противодронные сети.

Новые спутниковые снимки наглядно демонстрируют, как украинские дальние удары превращают драгоценную российскую нефтяную промышленность в поле боя. Об этом пишет Business.

На снимках, сделанных в этом месяце американской компанией Vantor, занимающейся пространственной разведкой, видны сети, охватывающие один из нефтеперерабатывающих заводов — часть усилий России по защите своих нефтяных объектов от атак беспилотников — а также последствия успешного украинского удара.

На снимке, сделанном 2 октября, видна противодронная сетка, покрывающая три резервуара для хранения на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России.

Отмечается, что эта сетка не нова и была замечена на снимках ранее в этом году. Но она подчёркивает, как Москва использует импровизированные средства обороны для защиты своей критически важной энергетической инфраструктуры от атак украинских беспилотников. Подобная оборонительная тактика была замечена и на других российских нефтеперерабатывающих заводах. Подобные импровизированные оборонительные сооружения также применялись для защиты уязвимых российских военных кораблей в порту от морских беспилотников.

13 октября целью (атаки был Феодосийский нефтяной терминалhttps://charter97.org/ru/news/2025/10/10/658839/) на оккупированном Россией Крымском полуострове. Как сообщил Business Insider источник в украинских силах безопасности, беспилотники дальнего радиуса действия поразили как минимум пять резервуаров, вызвав мощный пожар на объекте.

