закрыть
22 октября 2025, среда, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спутниковые снимки запечатлели российские НПЗ в огне

1
  • 22.10.2025, 21:39
  • 2,616
Спутниковые снимки запечатлели российские НПЗ в огне

Дым и противодронные сети.

Новые спутниковые снимки наглядно демонстрируют, как украинские дальние удары превращают драгоценную российскую нефтяную промышленность в поле боя. Об этом пишет Business.

На снимках, сделанных в этом месяце американской компанией Vantor, занимающейся пространственной разведкой, видны сети, охватывающие один из нефтеперерабатывающих заводов — часть усилий России по защите своих нефтяных объектов от атак беспилотников — а также последствия успешного украинского удара.

На снимке, сделанном 2 октября, видна противодронная сетка, покрывающая три резервуара для хранения на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России.

Отмечается, что эта сетка не нова и была замечена на снимках ранее в этом году. Но она подчёркивает, как Москва использует импровизированные средства обороны для защиты своей критически важной энергетической инфраструктуры от атак украинских беспилотников. Подобная оборонительная тактика была замечена и на других российских нефтеперерабатывающих заводах. Подобные импровизированные оборонительные сооружения также применялись для защиты уязвимых российских военных кораблей в порту от морских беспилотников.

13 октября целью (атаки был Феодосийский нефтяной терминалhttps://charter97.org/ru/news/2025/10/10/658839/) на оккупированном Россией Крымском полуострове. Как сообщил Business Insider источник в украинских силах безопасности, беспилотники дальнего радиуса действия поразили как минимум пять резервуаров, вызвав мощный пожар на объекте.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин