Крупнейший нефтяной терминал Крыма горит пятые сутки 10.10.2025, 20:47

Его атаковали беспилотники.

В Феодосии продолжает гореть Морской нефтяной терминал, который Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в ночь на 6 октября. Его не могут потушить пятые сутки, сообщают очевидцы. Также очаги фиксирует сервис спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS. Ранее сообщалось, что в результате удара загорелись как минимум два резервуара с топливом, черный дым от пожара растянулся более чем на 25 километров, были эвакуированы 250 жителей близлежащих районов.

Нефтебаза в Феодосии является крупнейшей в Крыму. На ней может храниться до 250 тысяч тонн топлива, которым снабжается как российский флот, так и сухопутные войска. До этого ВСУ атаковали терминал в октябре прошлого года. Тогда власти города ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. При этом сообщалось, что рядом с нефтебазой с осени 2022 года стояли системы противовоздушной обороны «Панцирь-С1», которые должны были защищать ее от атак. Согласно спутниковым снимкам, после предыдущих ударов из 34 резервуаров с топливом целыми остались 22. По данным источника «Крым. Реалии», на нефтебазе действовала многоуровневая защита от беспилотников, в том числе там возвели сторожевые башни, установили режим светомаскировки и металлические сетки, пробить которые могла только ракета.

29 сентября 2025 года на терминале в Феодосии произошел пожар: загорелся резервуар с остатками дизельного топлива. Огонь распространился на площади 638 м². Назначенные Россией «власти» аннексированного Крыма утверждали, что пожар не был связан с атакой беспилотников — его причиной стало «нарушение технологии сварочных работ». Возгорание ликвидировали на следующие сутки — 30 сентября с помощью 150 сотрудников МЧС и 56 единиц техники.

Все эти инциденты произошли на фоне дефицита топлива в Крыму, где уже около двух недель отпускают не более 20 литров бензина «в одни руки». Согласно данным аналитической компании «ОМТ-Консалтинг», в конце сентября около 50% автозаправочных станций региона полностью прекратили продажи топлива из-за перебоев с поставками. При этом «власти» утверждали, что нефтебаза в Феодосии не задействована в цикле обеспечения местных АЗС.

