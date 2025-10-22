Украинские беспилотники атаковали завод в пригороде Челябинска
- 22.10.2025, 22:45
В городе слышны взрыв.
Российский Челябинск, расположенный на Урале, был атакован беспилотниками, сообщает (ASTRAhttps://t.me/astrapress/95355).
По данным очевидцев, один из взрывов произошел в пригороде Челябинска, в районе завода «Пластмасс» в Копейске. Это предприятие специализируется на производстве оружия и боеприпасов.
В Челябинске после взрыва на предприятии объявили угрозу БПЛА.
