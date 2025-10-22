Украинские беспилотники атаковали завод в пригороде Челябинска 22.10.2025, 22:45

В городе слышны взрыв.

Российский Челябинск, расположенный на Урале, был атакован беспилотниками, сообщает (ASTRAhttps://t.me/astrapress/95355).

По данным очевидцев, один из взрывов произошел в пригороде Челябинска, в районе завода «Пластмасс» в Копейске. Это предприятие специализируется на производстве оружия и боеприпасов.

В Челябинске после взрыва на предприятии объявили угрозу БПЛА.

Напомним, во вторник, 21 октября, Силы обороны Украины (поразили ракетами Брянский химический заводhttps://charter97.org/ru/news/2025/10/22/660145/).

