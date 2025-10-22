Storm Shadow и не только: ВСУ поразили Брянский химзавод
- 22.10.2025, 7:43
Нанесен массированный комбинированный ракетно-авиационный удар.
Во вторник, 21 октября, Силы обороны Украины поразили ракетами Брянский химический завод.
Об этом сообщает в Telegram Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе проинформировали, что украинские силы продолжают наносить удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса на территории РФ, ослабляя таким образом наступательный потенциал российской армии.
«Так, 21 октября 2025 года Воздушные Силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод», - говорится в сообщении.
Также там уточнили, что массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему ПВО.
В настоящее время результаты поражения уточняются.
Отметим, что сегодня в российских пабликах были жалобы, что Украина подняла авиацию для ракетного удара по территории РФ. В частности, по Брянской области.
Между тем в Генштабе отметили, Брянский химзавод является важной составляющей ВПК России. В частности, на этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые РФ применяет для обстрелов территории Украины.