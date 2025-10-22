закрыть
22 октября 2025, среда, 8:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Storm Shadow и не только: ВСУ поразили Брянский химзавод

  • 22.10.2025, 7:43
  • 3,782
Storm Shadow и не только: ВСУ поразили Брянский химзавод

Нанесен массированный комбинированный ракетно-авиационный удар.

Во вторник, 21 октября, Силы обороны Украины поразили ракетами Брянский химический завод.

Об этом сообщает в Telegram Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе проинформировали, что украинские силы продолжают наносить удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса на территории РФ, ослабляя таким образом наступательный потенциал российской армии.

«Так, 21 октября 2025 года Воздушные Силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод», - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему ПВО.

В настоящее время результаты поражения уточняются.

Отметим, что сегодня в российских пабликах были жалобы, что Украина подняла авиацию для ракетного удара по территории РФ. В частности, по Брянской области.

Между тем в Генштабе отметили, Брянский химзавод является важной составляющей ВПК России. В частности, на этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые РФ применяет для обстрелов территории Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип