Storm Shadow и не только: ВСУ поразили Брянский химзавод 22.10.2025, 7:43

3,782

Нанесен массированный комбинированный ракетно-авиационный удар.

Во вторник, 21 октября, Силы обороны Украины поразили ракетами Брянский химический завод.

Об этом сообщает в Telegram Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе проинформировали, что украинские силы продолжают наносить удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса на территории РФ, ослабляя таким образом наступательный потенциал российской армии.

«Так, 21 октября 2025 года Воздушные Силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод», - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему ПВО.

В настоящее время результаты поражения уточняются.

Отметим, что сегодня в российских пабликах были жалобы, что Украина подняла авиацию для ракетного удара по территории РФ. В частности, по Брянской области.

Между тем в Генштабе отметили, Брянский химзавод является важной составляющей ВПК России. В частности, на этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые РФ применяет для обстрелов территории Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com