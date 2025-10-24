закрыть
24 октября 2025, пятница, 14:08
В Германии бушует исключительный шторм «Йошуа»

  • 24.10.2025, 13:42
  • 2,022
В Германии бушует исключительный шторм «Йошуа»

Деревья вырывает с корнем.

В Германии бушует шторм «Йошуа», деревья вырывает с корнем, море затопило парковку, на побережье Северного моря сегодня ожидают ураганные порывы ветра.

Tagesschau, мощный циклон «Йошуа» накрыл северную часть Германии. В ночь на пятницу зафиксированы первые подтопления, метеорологи предупреждают об ураганных порывах ветра скоростью до 120 км/ч и возможных штормовых приливах.

По данным Немецкой метеослужбы (DWD), центр циклона сейчас находится над Северным морем у побережья Германии и практически не движется. «Обычно такие штормы быстро проходят, но на этот раз ситуация другая», - отметила синоптик Юлия Шмидт в комментарии NDR Niedersachsen. До вечера будет действовать официальное штормовое предупреждение для Северного побережья, а также островов Восточной и Северной Фрисландии.

Еще накануне население предупреждали, что шторм «Йошуа» распространится дальше на север Германии. Жителей Шлезвиг-Гольштейна, Гамбурга и Мекленбурга-Передней Померании призвали быть готовыми к сильным штормовым порывам, в частности в некоторых районах скорость ветра может достигать даже 130 км/ч.

В публикации говорится, что в районе Аммерланд на трассу A28 возле города Бад Цвишенан упало дерево, из-за чего движение было полностью перекрыто. Людей призывают не выходить на улицу во время действия штормового предупреждения. В Вильгельмсгафене из-за поднятых волн затопило часть набережной и парковку.

«В районе Клоппенбург (Нижняя Саксония) еще в четверг сильный ветер вырвал с корнями дерево, которое упало на крышу жилого дома в городе Ленинген. Представитель пожарной службы сообщил, что спасатели решили пока не убирать дерево, чтобы оно не сместилось и не вызвало больших повреждений. Впоследствии его уберут с помощью крана», - сообщают немецкие СМИ.

