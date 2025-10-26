ВСУ перевернули ситуацию под Волчанском после удара по дамбе

ВСУ перевернули ситуацию под Волчанском после удара по дамбе3
- 26.10.2025, 19:45
Оккупантов затапливает.
Российские заявления о контроле над большей частью Волчанска не подтверждаются. Украинские силы сообщают о тяжелых потерях противника и осложнении его позиций после повреждения Белгородской дамбы, что вызвало подтопления позиций оккупантов.
Об этом говорится в заявлении 16-го армейского корпуса ВСУ.
Военные пояснили, что после удара по Белгородской дамбе, вода начала стремительно уходить из водохранилища, что привело к изменению гидрологической обстановки на линии фронта. Российские СМИ признают, что только за сутки уровень воды в хранилище упал примерно на метр. Вода пошла в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у российских войск.
Так, российские позиции в низинных районах оказались частично затоплены, что осложнило логистику и передвижение войск.