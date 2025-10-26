ВСУ перевернули ситуацию под Волчанском после удара по дамбе 3 26.10.2025, 19:45

3,210

Оккупантов затапливает.

Российские заявления о контроле над большей частью Волчанска не подтверждаются. Украинские силы сообщают о тяжелых потерях противника и осложнении его позиций после повреждения Белгородской дамбы, что вызвало подтопления позиций оккупантов.

Об этом говорится в заявлении 16-го армейского корпуса ВСУ.

Военные пояснили, что после удара по Белгородской дамбе, вода начала стремительно уходить из водохранилища, что привело к изменению гидрологической обстановки на линии фронта. Российские СМИ признают, что только за сутки уровень воды в хранилище упал примерно на метр. Вода пошла в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у российских войск.

Так, российские позиции в низинных районах оказались частично затоплены, что осложнило логистику и передвижение войск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com