27 октября 2025, понедельник, 9:11
Россия заявила о массовом налете украинских дронов

  • 27.10.2025, 8:44
  • 1,308
Россия заявила о массовом налете украинских дронов

Многие из них летели на Москву.

Минобороны России утверждает, что в ночь на понедельник, 27 октября, противовоздушная оборона страны «уничтожила» 193 украинских беспилотника, 40 из них — над Московской областью.

В сводке кремлевского ведомства говорится о «перехвате» 34 БпЛА, «летевших на Москву».

Больше всего дронов (47) росПВО якобы сбила над территорией Брянской области, 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской. Кроме того, дроны фиксировали еще в восьми областях РФ.

Российское Минобороны традиционно не уточняет, сколько БПЛА достигли своих целей.

Как писал сайт Charter97.org, Москву массово атаковали дроны. Под Кремлем заметили солдат с установленным на пикап пулеметом.

