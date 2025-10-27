Россия заявила о массовом налете украинских дронов
- 27.10.2025, 8:44
Многие из них летели на Москву.
Минобороны России утверждает, что в ночь на понедельник, 27 октября, противовоздушная оборона страны «уничтожила» 193 украинских беспилотника, 40 из них — над Московской областью.
В сводке кремлевского ведомства говорится о «перехвате» 34 БпЛА, «летевших на Москву».
Больше всего дронов (47) росПВО якобы сбила над территорией Брянской области, 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской. Кроме того, дроны фиксировали еще в восьми областях РФ.
Российское Минобороны традиционно не уточняет, сколько БПЛА достигли своих целей.
