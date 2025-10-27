На территорию Литвы из Беларуси залетело 66 метеозондов

На территорию Литвы из Беларуси залетело 66 метеозондов8
- 27.10.2025, 10:30
- 5,664
Граница закрыта.
Руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что вечером в воскресенье из Беларуси в сторону Литвы было запущено больше воздушных метеозондов с контрабандными сигаретами, чем днем ранее, сообщает LRT.
По его словам, на радарах, отслеживающих воздушное пространство Литвы, было зафиксировано 66 объектов.
«Зафиксировано 66 штук. По сравнению с позавчерашним днем — это примерно вдвое больше», — сказал Виткаускас в эфире Радио LRT.
Он уточнил, что пока нашли только один шар, который залетел на территорию Литвы, остальные продолжают искать.
Из-за инцидента снова временно была приостановлена работа Вильнюсского аэропорта, а Литва на некоторое время закрыла наземные пограничные пункты с Беларусью. Представители служб отмечают, что запуск контрабандных воздушных шаров активизируется при благоприятных для нарушителей условиях погоды — прежде всего при соответствующем направлении ветра.
«Когда мы видим, что шары двигаются в сторону аэропорта, в направлении взлетно-посадочной полосы или, скажем, просто в ту сторону, — тогда принимаются соответствующие решения (о приостановлении работы аэропортов)», — пояснил Виткаускас.
Из-за пролетов воздушных шаров работа аэропортов в Литве нарушается уже третьи сутки подряд; в один из дней сбои затронули и каунасский аэропорт.
В понедельник правительственная Комиссия национальной безопасности соберется, чтобы обсудить ситуацию.
В воскресенье министр внутренних дел Владислав Кондратович после встречи с руководителями армии и ведомств внутренних служб заявил, что структуры немедленно примут новые меры для предупреждения угроз, связанных с запуском контрабандных шаров из Белоруссии, однако не стал раскрывать их содержание из соображений безопасности.