закрыть
27 октября 2025, понедельник, 9:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Граница Литвы и Беларуси закрыта на неопределенный срок

2
  • 27.10.2025, 8:26
  • 4,748
Граница Литвы и Беларуси закрыта на неопределенный срок

Вильнюс отреагировал на налет метеозондов.

Аэропорт Вильнюса возобновил работу в 4.30 по местному времени (5.30 по белорусскому), сообщает его пресс-служба. Пункты пропуска на границе Литвы с Беларусью, ранее закрытой на неопределенный срок, по-прежнему не работают.

Напомним, авиасообщение в Вильнюсском аэропорту было временно приостановлено в 21.42 по литовскому времени (22.42 по белорусскому) 26 октября, из-за воздушных шаров, прилетевших из Беларуси.

После этого примерно с 22.10 (23.10 по белорусскому времени) была приостановлена работа всех пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

Пограничные пункты с Беларусью будут закрыты на неопределенный срок, сообщает Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы. Ведомство уточняет, что 27 октября Национальная комиссия по безопасности Литвы обсудит возможность долгосрочного закрытия границы с нашей страной.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина