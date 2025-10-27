Граница Литвы и Беларуси закрыта на неопределенный срок 2 27.10.2025, 8:26

Вильнюс отреагировал на налет метеозондов.

Аэропорт Вильнюса возобновил работу в 4.30 по местному времени (5.30 по белорусскому), сообщает его пресс-служба. Пункты пропуска на границе Литвы с Беларусью, ранее закрытой на неопределенный срок, по-прежнему не работают.

Напомним, авиасообщение в Вильнюсском аэропорту было временно приостановлено в 21.42 по литовскому времени (22.42 по белорусскому) 26 октября, из-за воздушных шаров, прилетевших из Беларуси.

После этого примерно с 22.10 (23.10 по белорусскому времени) была приостановлена работа всех пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

Пограничные пункты с Беларусью будут закрыты на неопределенный срок, сообщает Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы. Ведомство уточняет, что 27 октября Национальная комиссия по безопасности Литвы обсудит возможность долгосрочного закрытия границы с нашей страной.

