Литва закрыла границу с Беларусью
- 26.10.2025, 23:34
Из-за налета метеозондов.
Литва снова закрыла границу с Беларусью. Сегодня, 26 октября, появилось сообщение о закрытии пропускного пункта Бенякони. Отметим, временно прекратил работу аэропорт Вильнюса. Причина — налет метеозондов из Беларуси.
Напомним, что в ночь с 25 на 26 октября Литва на несколько часов снова закрывала границу с Беларусью. Это было сделано после того, как наполненные гелием метеозонды зашли на территорию прибалтийской страны.
По распоряжению властей перекрывались два автодорожных КПП, которые находятся в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай.
Ранее аэропорт Вильнюса сообщал о приостановке полетов до 02:00 26 октября из-за движения аэростатов в его направлении.
До этого на неделе Литва уже дважды перекрывала погранпереходы из-за залета на территорию страны метеозондов. Предположительно, они содержали контрабанду.
Предыдущие ограничения вводились 22 и 24 октября.