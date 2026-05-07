Зеленский: Россия довоевалась до того, что ее главный парад уже зависит от Украины 7.05.2026, 4:04

Владимир Зеленский

Президент Украины предупредил РФ о «справедливых ответах».

Россия уже довоевалась до того, что ее главный парад зависит от Украины. Это является четким сигналом о необходимости заканчивать полномасштабную войну.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно закончить эту войну. Россия довоевалась до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: надо завершать», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и стремится «достойно закончить эту войну».

«Россия получила от нас четкое предложение о тишине и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же то одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что страна-агрессор ответила на предложение Украины о прекращении огня новыми ударами. Он добавил, что сегодня фактически в течение всего дня о вражеских обстрелах сообщалось из разных областей.

«Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. К сожалению, не остановила. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами», - заявил президент.

