В Украине готовят закон о «военных компаниях» 7.05.2026, 2:59

Об этом сообщил Зеленский.

В Украине начали готовить законодательную основу для того, что в мире принято называть «военными компаниями».

Об этом 6 мая в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«МВД Украины, разведка, необходимые правительственные чиновники, команда Офиса президента готовят законодательную основу для того, что в мире называется „военными компаниями“. Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона. Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и в некоторых других организационных формах», — сказал глава украинского государства.

Как считает президент Зеленский, «важно дать наш государственный ответ на эту нишу, на эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности».

«Сегодня состоялось совещание, посвященное некоторым особым послевоенным возможностям наших воинов. Весь мир видит, что украинский воин действительно силен и действительно опытен. Наш экспорт безопасности — после этой войны и для ветеранов — должен стать реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и в дальнейшем быть глобальным субъектом, чтобы украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона», — подытожил глава украинского государства.

