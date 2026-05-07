Немецкие ученые создали чип, работающий на 500 Гбит/с 7.05.2026, 3:31

Мировой рекорд скорости.

Ученые из Падерборнского университета в рамках проекта PACE разработали инновационный кремниево-германиевый чип, который установил мировой рекорд по пропускной способности и скорости обработки сигналов, передает New Voice.

Новое устройство способно обрабатывать более 500 гигабит данных в секунду по одному каналу, что открывает беспрецедентные возможности для развития искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и сетей связи будущего.

Ключевым достижением стала оптимизация схемы «трек-энд-холд» (отслеживание и удержание), которая является критически важной для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму. Использование комбинации кремния и германия позволило не только повысить скорость переключения транзисторов, но и существенно снизить энергопотребление системы.

По словам исследователей, в многоканальных конфигурациях скорость передачи данных может превышать 100 терабит в секунду, что является критически важным для магистральных сетей дальней связи, которые простираются на тысячи километров.

Ученый Максим Вайзель подчеркнул, что работа на таких сверхвысоких частотах требовала экстремальной точности. Даже микроскопические отклонения могли вызвать фазовый шум или фатальные отражения сигнала. Для проверки надежности чипа команда использовала передовые методы моделирования и мощные суперкомпьютеры, поскольку возможности существующих измерительных приборов оказались на пределе своих технических лимитов.

Эта разработка подчеркивает стратегическую важность гибридных полупроводниковых материалов. Поскольку обмен информацией в реальном времени и обработка больших массивов данных становятся основой современной экономики, такие чипы обеспечат необходимую скорость и конкурентное преимущество для облачных сервисов и центров обработки данных по всему миру.

Результаты исследования опубликованы в открытом доступе в научном издании «Electronic-Photonic Integrated Systems for Ultrafast Signal Processing».

