Toyota показала спортивную Camry и внедорожную Corolla 2 27.10.2025, 11:06

2,034

Новые модели получили яркий дизайн и гибридные моторы.

Toyota подготовила яркие версии своих популярных моделей Camry Corolla Cross. Автомобили отличаются ярким дизайном и оба оснащены гибридными установками, пишет «Фокус».

Новые Toyota дебютируют в ноябре на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Их подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя,

Toyota Camry GT-S

Седан Toyota Camry 2025 получил инъекцию спортивности. Авто отличается новой решеткой радиатора, обвесом, спойлером и диффузором.

Кроме того, Toyota Camry GT-S оснастили 20-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 размером 245/35 R20. Добавляет яркости двухцветная окраска.

Новая Toyota Camry GT-S сохранила стандартную гибридную установку на 232 л. с. с полным приводом. Седан получил регулируемую подвеску с заниженным на 38 мм клиренсом и увеличенные тормоза диаметром 365 мм спереди и 356 мм сзади.

Toyota Corolla Cross превратили в полноценный внедорожник. Автомобилю серьезно увеличили клиренс, заменили бамперы, добавили массивный пластиковый обвес и внедорожные шины размером 255/65 R16.

На крыше Toyota Corolla Cross появился багажник с креплением для велосипеда. Покрасили внедорожник в особый матовый фиолетовый цвет. В салоне установлен динамик от JBL.

Новая Toyota Corolla Cross Nasu Edition оснащена гибридной установкой мощностью 196 л.с. и полным приводом.

