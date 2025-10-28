закрыть
28 октября 2025, вторник, 8:36
Таинственный взрыв на Сахалине: часть острова осталась без света

  • 28.10.2025, 8:03
Таинственный взрыв на Сахалине: часть острова осталась без света

Также в ряде районов была прекращена подача воды.

На острове Сахалин, что находится на Дальнем Востоке России, утром во вторник, 28 октября, примерно в 07:40 по местному времени произошло отключение электроэнергии по всей южной части Сахалина после взрыва на одной из местных теплоэлектроцентралей. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале сообщил об аварийном отключении электроэнергии.

Как сообщают росСМИ, без электричества остались десятки населённых пунктов, в том числе административный центр области — Южно-Сахалинск. Также в ряде районов была прекращена подача воды. По данным, без света и воды остались Южно-Сахалинск, Дальний, Ново-Александровск и Новотроицкое.

Местные жители жалуются, что в квартирах холодно, так как не работают насосы и системы отопления. Ситуацию осложняют погодные условия — на острове фиксируется похолодание. Сначала причины аварии не указывали, поскольку проводилась проверка оборудования.

