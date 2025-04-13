Оренбургская ТЭЦ, обеспечивающая теплом 80% города, загадочно взорвалась

Оренбургская ТЭЦ, обеспечивающая теплом 80% города, загадочно взорвалась5
- 13.04.2025, 10:36
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Появились новые кадры.
Утром в воскресенье, 13 апреля, в российском Оренбурге произошло загадочное происшествие на Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая обеспечивает теплом около 80% города.
Новые кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».
Очевидцы сообщают о мощном взрыве примерно в 5 утра по местному времени, после которого станцию охватил огонь. В части города пропало электричество.
В местных чатах начались панические слухи о том, что ТЭЦ была атакована беспилотниками. Нашлись даже такие «очевидцы», которые слышали гудение БПЛА перед взрывом.
Однако настоящие причины происшествия оказались банальными. По данным российского МЧС, взрыв и пожар на Сакмарской ТЭЦ - это результат «замыкания на трансформаторной подстанции».
Проблемы на ТЭЦ не удивительны, так как она была введена в эксплуатацию 60 лет назад и ее техническое состояние, судя по всему, оставляет желать лучшего.
ТЭЦ расположена в северной части Дзержинского района города Оренбурга. Она обеспечивает около 80% тепловых потребностей города, включая отопление и горячее водоснабжение. Играет ключевую роль в энергоснабжении города.