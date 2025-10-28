Лукашенко строит 19-ю резиденцию 6 28.10.2025, 19:58

На этот раз в Сочи.

Журналисты Белорусского расследовательского центра посетили масштабную стройку под Сочи в «Красной Поляне» и сделали снимки первой известной зарубежной резиденции Александра Лукашенко. А также узнали, кто это финансирует.

Согласно информации БРЦ, минимум шесть фирм вложили не менее 19,5 миллиона долларов в строительство VIP-комплекса, которое ведётся с 2023 года на территории площадью 10 гектаров, расположенной в пределах самого дорогого горнолыжного курорта России — «Красной Поляны».

Ранее было установлено, что участок, который ранее находился в собственности Республики Беларусь, двумя секретными указами Лукашенко был передан российской компании «Комплекс-Инвест» по цене в 20 раз ниже рыночной. В феврале 2024 года 99,9% компании купил гражданин Беларуси Александр Романовский — бывший офицер охраны Службы безопасности Лукашенко.

Как отмечают журналисты, площадка имеет неровный рельеф и несколько ярусов. На октябрь этого года возведены четыре коттеджа. Три из них выглядят почти достроенными (не хватает только окон и дверей). Самое большое, четвёртое, трёхэтажное здание, скрыто на холме за деревьями. К нему ведёт длинная лестница.

По периметру участка за оградой видны небольшие постройки, возможно, посты охраны. Также на снимках зафиксирован объект, похожий на большой гараж, и отдельно возведённая водоочистительная станция.

За строительство отвечает «Комплекс-Инвест».

Все работы по плану должны закончиться к концу 2025 года.

Официально на сайте сочинских инвестиционных проектов этот объект значится как гостиничный комплекс, рассчитанный на 31 VIP-номер. Проект включает основное здание, три VIP-коттеджа, гостиницу с рестораном, садовый дом с зоной барбекю, а также гараж для 5 микроавтобусов и 5 легковых автомобилей с комнатой для отдыха водителей и другими необходимыми сооружениями для комфортной жизни и отдыха.

Что внутри

Площадь главного трёхэтажного здания составляет около 3000 кв. м, что сопоставимо с половиной стандартного футбольного поля. В нём предусмотрено всё необходимое, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

Цокольный этаж предназначен для отдыха и релаксации. Здесь будут расположены большой бассейн, турецкая и русская бани, массажный кабинет, фитнес-зал, зона отдыха с баром, помещение для лыж и около 20 других служебных комнат, в том числе для охраны.

На первом этаже предусмотрена представительская зона. Здесь будет фойе площадью 150 кв. м с семиметровыми потолками, банкетный зал, кинотеатр, комната с камином и роялем, большой рабочий кабинет и дополнительная комната для охраны.

Второй этаж отведён под жилые помещения. Там разместятся две гостевые спальни (по 40 кв. м каждая) и одна главная спальня, которая вместе с гостиной занимает 110 кв. м.

Три отдельные виллы, расположенные рядом, уступают главному зданию по площади — они по 700 кв. м, но в каждой из них также предусмотрены бассейн, баня, столовая и по четыре спальни. Гостиница с рестораном, упомянутая в описании проекта, займёт 1000 кв. м.

Особенности охраны

Анализ технической спецификации систем охраны свидетельствует, что здесь строят не VIP-отель, а VIP-крепость. Предусмотрен ряд мер для обеспечения максимальной безопасности объекта.

Прежде всего, периметр будет защищён противотаранным и противоподкопным стальным забором высотой не менее 2,5 метра, оснащённым острыми окончаниями.

Въезд на территорию возможен только через многотонные противотаранные ворота.

Для физической охраны комплекса запланированы шесть постов охраны по периметру участка. Кроме того, возводится отдельное здание для охраны, где предусмотрены шесть кроватей для отдыха и специальная комната для оружия.

Техническое оборудование включает комплекс современных систем наблюдения и контроля. Среди них: металло– и рентген-детекторы для проверки лиц и предметов, тепловизоры, камеры и сигнализация для постоянного мониторинга территории; система радиометрического контроля для выявления радиоактивных материалов; отдельная система обнаружения и подавления беспилотников.

Откуда деньги

Официальной владелицей компании «Комплекс-Инвест» на момент продажи ценного участка была пенсионерка Елена Бортева. Она — родная сестра жены приближённого к семье Лукашенко белорусского бизнесмена Владимира Япринцева.

В феврале 2024 года компанию переписали на бывшего сотрудника Службы безопасности Александра Лукашенко — Александра Романовского. В этом же году он выдал своей новой компании пять займов.

Деньги компания получила в залог ещё от нескольких юридических лиц. Одно из них — белорусское ООО «Региональный Порядок». Управлял компанией на февраль 2022 года гражданин Беларуси Вячеслав Васильев. «Белпол» сообщал, что Васильев — сотрудник единственной в Беларуси частной охранной компании с правом носить оружие «Гардсервис». И «Гардсервис», и «Региональный порядок» — компании, связанные с бывшим управделами Лукашенко Виктором Шейманом.

В перечень спонсоров попало российское ООО «М.Р.И.С. Групп», которое занимается различными видами строительства и управлением недвижимостью. Основал фирму Виктор Журавков, сын бывшей управделами Лукашенко Галины Журавковой.

Деньги дала также кипрская компания Rostumel Holding Limited. За ней стоит Андрей Свиридов, бывший заместитель Шеймана в Управлении делами Лукашенко. Он занимает в Rostumel Holding Limited должность финансового директора.

Ещё одна из компаний из списка кредиторов предполагаемой резиденции Лукашенко заработала деньги на контрабандном реэкспорте турецких куриных лапок через Беларусь в Китай — китайская Winshun Trade Limited.

Российское ООО «Домино» также финансировало строительство. Её директор, белорус Дмитрий Жуковский, работал в фирме, связанной с Шейманом, — ООО «Глобалкастом». Он же был задействован и в схеме с куриными лапками.

Лукашенко является мировым лидером по количеству резиденций. Диктатор заявляет, что 30 лет борется с коррупцией. Но та его побеждает: клан Лукашенко превратил Беларусь в собственный бизнес. Сам Лукашенко фактически имеет не менее 18 резиденций и уже строит 19-ю, но по документам не владеет никаким имуществом.

Расследование подготовлено в партнёрстве с инициативами «Рабочий Рух» и BelPol, изданиями «Важные Истории», «Слідство.Інфо», «Радыё Свабода» и OCCRP, при поддержке сообщества украинских хактивистов KibOrg и белорусских «Киберпартизан».

