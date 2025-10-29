В Крыму дроны ВСУ атаковали две нефтебазы
- 29.10.2025, 9:59
Возникли масштабные пожары.
Во временно оккупированном Симферополе в Крыму в среду, 29 октября, в результате ночной атаки дронами возник масштабный пожар на нефтебазе, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».
По данным местных жителей, пораженное предприятие активно используется для поставки топлива оккупационным войскам.
Глава оккупационной «администрации» аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар по «емкости с горюче-смазочными материалами». По его словам, пострадавших нет, на месте попадания работают экстренные службы.
Также Крымский ветер сообщает о пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейское. Речь идет о предприятии, которое принадлежит крупнейшей крымской сети АЗС ATAN.
Ночью дроны также атаковали ряд российских регионов, поразив нефтехимический завод и два НПЗ в трех регионах. Из-за угрозы БпЛА 13 аэропортов приостанавливали работу.