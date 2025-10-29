В Крыму дроны ВСУ атаковали две нефтебазы 29.10.2025, 9:59

Возникли масштабные пожары.

Во временно оккупированном Симферополе в Крыму в среду, 29 октября, в результате ночной атаки дронами возник масштабный пожар на нефтебазе, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным местных жителей, пораженное предприятие активно используется для поставки топлива оккупационным войскам.

Глава оккупационной «администрации» аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар по «емкости с горюче-смазочными материалами». По его словам, пострадавших нет, на месте попадания работают экстренные службы.

Также Крымский ветер сообщает о пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейское. Речь идет о предприятии, которое принадлежит крупнейшей крымской сети АЗС ATAN.

Ночью дроны также атаковали ряд российских регионов, поразив нефтехимический завод и два НПЗ в трех регионах. Из-за угрозы БпЛА 13 аэропортов приостанавливали работу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com