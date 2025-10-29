закрыть
29 октября 2025, среда, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму дроны ВСУ атаковали две нефтебазы

  • 29.10.2025, 9:59
В Крыму дроны ВСУ атаковали две нефтебазы

Возникли масштабные пожары.

Во временно оккупированном Симферополе в Крыму в среду, 29 октября, в результате ночной атаки дронами возник масштабный пожар на нефтебазе, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным местных жителей, пораженное предприятие активно используется для поставки топлива оккупационным войскам.

Глава оккупационной «администрации» аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар по «емкости с горюче-смазочными материалами». По его словам, пострадавших нет, на месте попадания работают экстренные службы.

Также Крымский ветер сообщает о пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейское. Речь идет о предприятии, которое принадлежит крупнейшей крымской сети АЗС ATAN.

Ночью дроны также атаковали ряд российских регионов, поразив нефтехимический завод и два НПЗ в трех регионах. Из-за угрозы БпЛА 13 аэропортов приостанавливали работу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип