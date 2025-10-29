Два НПЗ и химзавод: массовый удар украинских дронов 2 29.10.2025, 8:44

5,998

Какие объекты были атакованы.

В ночь на 29 октября украинские дроны атаковали важные объекты сразу в трёх регионах России. Сначала под удар попал НПЗ «НС-Ойл», расположенный в посёлке Новоспасское Ульяновской области.

«Диалог» сообщает, что позже удары беспилотников пришлись по крупному химическому заводу «Ставролен» (Будённовск, Ставропольский край), а также по Марийскому НПЗ (Табашино, Йошкар-Ола).

Во всех трёх случаях система ПВО ВС РФ не смогла справиться с атакующими дронами, которые сумели достичь поставленных целей.

НПЗ «НС-Ойл» занимается переработкой углеводородов. Мощность завода составляет 600 тысяч тонн в год. Кроме того, предприятие производит нефтепродукты, которые поставляет на внутренний рынок.

Завод включён в перечень стратегических предприятий Минэнергетики РФ.

Завод «Ставролен» является одним из крупнейших химических комплексов и входит в структуру компании «Лукойл».

Производственные мощности предприятия включают пиролиз, выпуск мономеров и полимеров. Завод работает по принципу полного цикла: от получения сырья до выпуска готовой пластиковой продукции. Предприятие входит в топ-5 крупнейших производителей аналогичной продукции в Европе.

Интересно, что рядом с заводом находится ТЭС, обеспечивающая энергией «Ставролен». Это означает, что предприятие встроено в критическую энергосхему региона не только как производитель пластмасс, но и как промышленный узел с собственной генерацией.

Также украинские дроны преодолели расстояние более тысячи километров от границы, чтобы нанести прицельный удар по Марийскому НПЗ в селе Табашино.

Завод расположен в непосредственной близости от нефтепровода Сургут – Полоцк.

Предприятие имеет две АВТ-установки и способно перерабатывать более 1,6 млн тонн нефти в год.

Ассортимент выпускаемой продукции включает бензин газовый стабильный, моторное топливо, судовое топливо, вакуум-газойль, мазут и сырьё для производства битума.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com