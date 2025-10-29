Два НПЗ и химзавод: массовый удар украинских дронов

Два НПЗ и химзавод: массовый удар украинских дронов2
29.10.2025, 8:44
Какие объекты были атакованы.
В ночь на 29 октября украинские дроны атаковали важные объекты сразу в трёх регионах России. Сначала под удар попал НПЗ «НС-Ойл», расположенный в посёлке Новоспасское Ульяновской области.
«Диалог» сообщает, что позже удары беспилотников пришлись по крупному химическому заводу «Ставролен» (Будённовск, Ставропольский край), а также по Марийскому НПЗ (Табашино, Йошкар-Ола).
Во всех трёх случаях система ПВО ВС РФ не смогла справиться с атакующими дронами, которые сумели достичь поставленных целей.
НПЗ «НС-Ойл» занимается переработкой углеводородов. Мощность завода составляет 600 тысяч тонн в год. Кроме того, предприятие производит нефтепродукты, которые поставляет на внутренний рынок.
Завод включён в перечень стратегических предприятий Минэнергетики РФ.
Завод «Ставролен» является одним из крупнейших химических комплексов и входит в структуру компании «Лукойл».
Производственные мощности предприятия включают пиролиз, выпуск мономеров и полимеров. Завод работает по принципу полного цикла: от получения сырья до выпуска готовой пластиковой продукции. Предприятие входит в топ-5 крупнейших производителей аналогичной продукции в Европе.
Интересно, что рядом с заводом находится ТЭС, обеспечивающая энергией «Ставролен». Это означает, что предприятие встроено в критическую энергосхему региона не только как производитель пластмасс, но и как промышленный узел с собственной генерацией.
Также украинские дроны преодолели расстояние более тысячи километров от границы, чтобы нанести прицельный удар по Марийскому НПЗ в селе Табашино.
Завод расположен в непосредственной близости от нефтепровода Сургут – Полоцк.
Предприятие имеет две АВТ-установки и способно перерабатывать более 1,6 млн тонн нефти в год.
Ассортимент выпускаемой продукции включает бензин газовый стабильный, моторное топливо, судовое топливо, вакуум-газойль, мазут и сырьё для производства битума.