29 октября 2025, среда, 22:46
В Беларуси задержали почти два десятка букмекеров

  • 29.10.2025, 22:11
  • 1,552
В Беларуси задержали почти два десятка букмекеров
иллюстративное фото

За организацию договорных матчей.

Оперативниками ГУБОПиК при поддержке бойцов спецподразделений МВД задержали 19 руководителей и участников организованной группы, сообщает МВД Беларуси.

С 2021 года и по настоящее время на территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманом похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET, где транслировались якобы договорные турниры по баскетболу и теннису. В Беларуси работа букмекерской конторы 1XBET вне закона, она не имеет соответствующей лицензии.

При обысках на спортобъектах, офисах в Минске и Минской области изъяты оргтехника, документация, деньги и криптоактивы на сумму около полумиллиона долларов в эквиваленте.

Правоохранители уже установили около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят люди, которых за организацию преступного сообщества разыскивают в России.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

