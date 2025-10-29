В Беларуси задержали почти два десятка букмекеров
- 29.10.2025, 22:11
За организацию договорных матчей.
Оперативниками ГУБОПиК при поддержке бойцов спецподразделений МВД задержали 19 руководителей и участников организованной группы, сообщает МВД Беларуси.
С 2021 года и по настоящее время на территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманом похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET, где транслировались якобы договорные турниры по баскетболу и теннису. В Беларуси работа букмекерской конторы 1XBET вне закона, она не имеет соответствующей лицензии.
При обысках на спортобъектах, офисах в Минске и Минской области изъяты оргтехника, документация, деньги и криптоактивы на сумму около полумиллиона долларов в эквиваленте.
Правоохранители уже установили около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят люди, которых за организацию преступного сообщества разыскивают в России.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.