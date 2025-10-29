В Минске на теннисный турнир прямо посреди матча ворвался спецназ
Зрители, смотревшие матчи онлайн, увидели, как ставят к стене судей и теннисисток.
В Минске на любительский теннисный турнир прямо посреди матча ворвался спецназ.
Задержание теннисисток и судей вживую могли наблюдать онлайн-зрители любительского теннисного турнира 1xbet. На видео можно увидеть, как спецназовцы забегают в зал, ставят к стенке судей и спортсменок.
На титрах видны имена реальных белорусских теннисисток Анны Сергель и Марии Савицкой.
