В Минске на теннисный турнир прямо посреди матча ворвался спецназ

  • 29.10.2025, 19:29
  • 1,380
В Минске на теннисный турнир прямо посреди матча ворвался спецназ
иллюстративное фото

Зрители, смотревшие матчи онлайн, увидели, как ставят к стене судей и теннисисток.

В Минске на любительский теннисный турнир прямо посреди матча ворвался спецназ.

Задержание теннисисток и судей вживую могли наблюдать онлайн-зрители любительского теннисного турнира 1xbet. На видео можно увидеть, как спецназовцы забегают в зал, ставят к стенке судей и спортсменок.

На титрах видны имена реальных белорусских теннисисток Анны Сергель и Марии Савицкой.

