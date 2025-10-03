закрыть
3 октября 2025, пятница, 17:07
Эксперт раскрыл секрет, как сэкономить на ремонте авто

  • 3.10.2025, 16:32
Водители могут самостоятельно чистить эту деталь и прилично сэкономить.

Британский автомобильный эксперт Скотти Килмер рассказал о секретном отсеке в машинах, о котором мало кто знает. Он показал, как самостоятельно найти и почистить скрытый воздушный фильтр, который влияет на работу кондиционирования и отопления.

Как пишет Daily Express, механик Скотти Килмер объяснил, что большинство современных бензиновых и дизельных автомобилей имеют скрытый салонный воздушный фильтр. Он расположен за бардачком и легко вынимается за несколько секунд. По словам эксперта, регулярная очистка или замена фильтра позволяет избежать лишних затрат в мастерских и поддерживать бесперебойную работу системы вентиляции.

Специалист показал, как добраться до фильтра: достаточно нажать на бардачок, открыть крышку и вынуть элемент.

Для очистки он советует встряхнуть фильтр от пыли или вымыть его, а в случае сильного загрязнения — заменить. При этом Килмер рекомендует покупать новые фильтры онлайн, где они стоят дешевле, чем в магазинах автозапчастей.

Эксперт также отметил, что для людей, чувствительных к запахам, существуют фильтры с активированным углем, которые лучше очищают воздух.

