Эксперт раскрыл секрет, как сэкономить на ремонте авто

Эксперт раскрыл секрет, как сэкономить на ремонте авто1
- 3.10.2025, 16:32
- 1,228
Водители могут самостоятельно чистить эту деталь и прилично сэкономить.
Британский автомобильный эксперт Скотти Килмер рассказал о секретном отсеке в машинах, о котором мало кто знает. Он показал, как самостоятельно найти и почистить скрытый воздушный фильтр, который влияет на работу кондиционирования и отопления.
Как пишет Daily Express, механик Скотти Килмер объяснил, что большинство современных бензиновых и дизельных автомобилей имеют скрытый салонный воздушный фильтр. Он расположен за бардачком и легко вынимается за несколько секунд. По словам эксперта, регулярная очистка или замена фильтра позволяет избежать лишних затрат в мастерских и поддерживать бесперебойную работу системы вентиляции.
Специалист показал, как добраться до фильтра: достаточно нажать на бардачок, открыть крышку и вынуть элемент.
Для очистки он советует встряхнуть фильтр от пыли или вымыть его, а в случае сильного загрязнения — заменить. При этом Килмер рекомендует покупать новые фильтры онлайн, где они стоят дешевле, чем в магазинах автозапчастей.
Эксперт также отметил, что для людей, чувствительных к запахам, существуют фильтры с активированным углем, которые лучше очищают воздух.