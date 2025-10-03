В Минске загорелся цех МАЗ

В Минске загорелся цех МАЗ2
МЧС вечером 3 октября сообщило о загорании в цехе Минского автомобильного завода (МАЗ) по улице Социалистической. По информации ведомства, пострадавших нет, на работу предприятия пожар не повлиял.
Когда спасатели приехали на место происшествия, в прессово-кузовном цехе было сильное задымление. На тушение отправили 6 машин МЧС.
Спасатели ликвидировали возгорание. Его причина пока неизвестна. МЧС не уточнило, эвакуировали ли работников.