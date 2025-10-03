закрыть
3 октября 2025, пятница, 21:37
В Минске загорелся цех МАЗ

2
  • 3.10.2025, 20:32
  • 2,234
В Минске загорелся цех МАЗ

Видеофакт.

МЧС вечером 3 октября сообщило о загорании в цехе Минского автомобильного завода (МАЗ) по улице Социалистической. По информации ведомства, пострадавших нет, на работу предприятия пожар не повлиял.

Когда спасатели приехали на место происшествия, в прессово-кузовном цехе было сильное задымление. На тушение отправили 6 машин МЧС.

Спасатели ликвидировали возгорание. Его причина пока неизвестна. МЧС не уточнило, эвакуировали ли работников.

