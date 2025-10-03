В Минске загорелся цех МАЗ 2 3.10.2025, 20:32

2,234

Видеофакт.

МЧС вечером 3 октября сообщило о загорании в цехе Минского автомобильного завода (МАЗ) по улице Социалистической. По информации ведомства, пострадавших нет, на работу предприятия пожар не повлиял.

Когда спасатели приехали на место происшествия, в прессово-кузовном цехе было сильное задымление. На тушение отправили 6 машин МЧС.

Спасатели ликвидировали возгорание. Его причина пока неизвестна. МЧС не уточнило, эвакуировали ли работников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com