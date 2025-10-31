закрыть
31 октября 2025, пятница
Дроны, нефть и эскалация: удары Украины по России меняют ход войны

  31.10.2025
Дроны, нефть и эскалация: удары Украины по России меняют ход войны

Удары дронов вынудили Кремль даже прибегать к импорту топлива.

В сельской местности Украины, под покровом ночи, в тайных цехах собирают ударные дроны, предназначенные для глубоких рейдов на территории России. Их цели — нефтеперерабатывающие заводы, топливные базы и военные логистические центры, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

С лета Украина значительно активизировала кампанию дальнобойных ударов, нанося удары по энергетической инфраструктуре России и вынуждая Москву рассредоточивать силы ПВО. По данным аналитиков из Фонда Карнеги за международный мир, атакам подверглись 16 крупных российских НПЗ — около 38% общей мощности всей страны. Хотя большинство заводов восстановило работу в течение нескольких недель, ущерб оказался ощутимым, в некоторых регионах России начались перебои с бензином и введено нормирование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары дронов вынудили Кремль сокращать экспорт топлива и даже прибегать к импорту. «Мы считаем, что Россия потеряла до 20% запасов бензина», — сказал он.

Главным орудием атак стал украинский беспилотник «Лютый» — простой, но эффективный аппарат, который собирают из доступных деталей. Он способен пролетать до 1000 километров. Стоимость такого дрона — около 55 тысяч долларов, что делает его грозным и экономичным оружием.

«Россия больше не может считать свою территорию безопасной», — отмечает аналитик Адриано Босони из компании RANE. По его словам, Киев использует стратегию истощения противника через логистику, заставляя Москву растягивать ресурсы и снижать эффективность своих операций.

