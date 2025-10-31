Почему бесится Лукашенко 1 31.10.2025, 17:40

Фото: Getty Images

Ни дать ни взять Синьор Помидор из «Чиполлино».

Правитель Беларуси пригрозил, что Европе придется платить за чистый воздух «синеокой». Ни дать ни взять Синьор Помидор из «Чиполлино». Видимо, поскольку за 20 лет «газом не прорвало», креативный ум Александра Лукашенко размечтался в другом направлении. Будет в высшей степени интересно следить за реализацией этой идеи на практике, пишет «Салiдарнасць».

С точки зрения реалий большее значение имеет другое. Лукашенко в очередной раз назвал Европу «вонючей».

В принципе, диктатор никогда выражений не выбирал. Но Европе в последнее время достается особенно. И вот почему.

Стратегический замысел Александра Лукашенко состоял в том, чтобы навести мосты с Дональдом Трампом и договориться «по понятиям». Мол, давайте снова будем торговать, а что мы творим внутри страны, никого не касается.

Контакты с американцами удалось завязать и даже заключить маленькие «сделки». Но оказалось, что Лукашенко сам «купил воздух».

Договоренности с США не приносят ожидаемого результата, пока позиция Евросоюза в отношении режима Лукашенко остаётся неизменной. Много ли толку, что американцы сняли санкции с «Белавиа», пока она не может летать в ЕС?

В картине мира, которая существует в голове диктатора, Брюссель полностью зависим от Вашингтона и должен был немедленно подстроиться. Оказалось, всё чуть-чуть сложнее.

В Евросоюзе сегодня интерес к выстраиванию отношений к Лукашенко близок к нулю. И все попытки изменить это через давление или уговоры особого успеха не имеют.

Потому и бесится Лукашенко. Но его эпитеты не приближают, а только отдаляют нормализацию отношений.

