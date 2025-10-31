Украина уничтожила 48% российских «Панцирей» 1 31.10.2025, 18:22

РФ производит около 30 таких комплексов в год.

Украинские защитники активно уничтожают российские комплексы ПВО «Панцирь». Уже есть значительные успехи.

Об этом во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского заявил глава СБУ Василий Малюк, сообщает РБК-Украина.

Малюк подчеркнул, что у России очень сильная противовоздушная оборона. При этом лучше всего по украинским дальнобойным дронам работают комплексы «Панцирь».

«С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% вражеских «Панцирей». Это сегодня приоритет, он определён президентом Украины», — добавил он.

По словам главы СБУ, Россия производит около 30 таких комплексов в год, однако число уничтоженных значительно превышает этот показатель.

Стоит отметить, что комплекс «Панцирь-С1» был принят на вооружение ВС РФ в ноябре 2012 года.

