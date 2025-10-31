Украина ударила ракетами «Нептун» по Орловской ТЭЦ и электроподстанции в Новобрянске

Украина ударила ракетами «Нептун» по Орловской ТЭЦ и электроподстанции в Новобрянске2
- 31.10.2025, 18:47
Серьезный удар по логистике оккупантов.
Военно-Морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ в пятницу, 31 октября.
Отмечается, что удары нанесли крылатыми ракетами «Нептун».
«Оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому вывод их из строя — серьезный удар по логистике оккупантов», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Кличко заявлял об атаке на Орловскую ТЭС.