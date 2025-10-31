Украина ударила ракетами «Нептун» по Орловской ТЭЦ и электроподстанции в Новобрянске 2 31.10.2025, 18:47

Серьезный удар по логистике оккупантов.

Военно-Морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ в пятницу, 31 октября.

Отмечается, что удары нанесли крылатыми ракетами «Нептун».

«Оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому вывод их из строя — серьезный удар по логистике оккупантов», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Кличко заявлял об атаке на Орловскую ТЭС.

