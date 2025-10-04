Ключевой российский НПЗ помогли поразить повстанцы 4.10.2025, 17:35

1,700

Он горит уже третий раз за год.

В ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области России атаковали Силы специальных операций Украины вместе с повстанческим движением «Черная искра».

Украинские военные уточняют, что поразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов) и ЭЛОУ-АВТ-6 (установка по удалению воды, соли и первичной обработки нефти).

Это предприятие горит уже в третий раз в 2025 году.

«Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями «Черная искра», - сообщили в ССО.

Поражение и последующее возгорание НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» подтверждают и власти региона, и местные жители.

Стоит заметить, что это одно из крупнейших и критических предприятий врага, мощность которого достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Объект производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com