4 октября 2025, суббота, 17:53
Ключевой российский НПЗ помогли поразить повстанцы

  • 4.10.2025, 17:35
  • 1,700
Он горит уже третий раз за год.

В ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области России атаковали Силы специальных операций Украины вместе с повстанческим движением «Черная искра».

Украинские военные уточняют, что поразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов) и ЭЛОУ-АВТ-6 (установка по удалению воды, соли и первичной обработки нефти).

Это предприятие горит уже в третий раз в 2025 году.

«Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями «Черная искра», - сообщили в ССО.

Поражение и последующее возгорание НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» подтверждают и власти региона, и местные жители.

Стоит заметить, что это одно из крупнейших и критических предприятий врага, мощность которого достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Объект производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

