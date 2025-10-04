На выборах в Чехии победила правая партия миллиардера Бабиша 4.10.2025, 20:04

По результатам обработки более 97% голосов она набирает 35,1%.

В Чехии завершились двухдневные парламентские выборы, по итогам которых будет определен новый состав нижней палаты парламента. Избирательные участки работали 3 октября с 14:00 до 22:00 и в субботу, 4 октября, с 8:00 до 14:00, пишет «Немецкая волна».

Чешский телеканал CT24 приводит данные государственного Чешского статистического управления (ČSÚ), из которых следует, что к 18:00, по итогам обработки данных с более чем 97% участков, больше всего голосов (35,1%) получает правая партия «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера и правого популиста Андрея Бабиша. Ранее он был министром финансов и премьер-министром Чехии, а в последние годы оставался в оппозиции. Теперь он намерен вернуться к власти с лозунгом «Чехия прежде всего».

Блок премьер-министра Фиалы - на втором месте

За ANO идет объединяющий три партии правоцентристский блок действующего премьер-министра Петра Фиалы «Вместе» (Spolu). Он набирает 22,9% голосов. На третьей строчке - центристcкая либеральная партия «Старосты и независимые» (STAN) с 11% голосов.

За ними следует «Чешская пиратская партия», набравшая 8,7% голосов. На пятой строчке - антимигрантская партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) во главе с Томио Окамурой с 7,9%, на шестой - «Автомобилисты для себя» (6,8%). Остальные партии не набирают 5%, необходимых для прохождения в парламент.

Борьба за колеблющихся избирателей

По данным социологов, накануне голосования до трети электората так и не определились с предпочтениями. На последних теледебатах на канале Nova соперники обменялись взаимными обвинениями во лжи. Бабиш резко критиковал инициативы Евросоюза, такие как «зеленый курс», миграционный пакт и система торговли квотами на выбросы вредных веществ.

Фиала, напротив, предупреждал, что Бабиш «потащит страну на Восток». При этом сам Бабиш избегал обсуждения ряда внешнеполитических вопросов и открыто не выступал против продолжения помощи Украине.

Что будет дальше?

Выборы определят состав 200-местной нижней палаты парламента - ключевой в Чехии. Депутаты буду избраны на четыре года. После голосования главная роль перейдет к беспартийному президенту Петру Павлу, которому предстоит поручить формирование правительства.

Бывший генерал НАТО в январе 2023 года одержал победу над уроженцем Словакии Бабишем на президентских выборах, обойдя его во втором туре - 58,32% против 41,67%.

