Студент из Конго возмутился в соцсетях ростом цен в Беларуси

После этого ему позвонили из милиции.

Студент из Конго, который около недели назад пожаловался в TikTok на то, что Coca-Cola в Беларуси за четыре года подорожала с двух до пяти рублей, записал еще два видео. В первом он извинился перед белорусами, а во втором сообщил, что ему звонили из милиции, и признался, что боится, пишет «Зеркало».

Напомним, пользователь TikTok @karolnemiga — житель Конго по имени Натан Телофат, который в конце 2021 года приехал учиться в Беларусь. На днях он записал ролик, в котором возмутился ценами на Coca-Cola. Двухлитровая бутылка в магазине «Соседи» стоила 5,21 рубля, хотя, когда он только приехал, цена была около двух рублей.

«Я в шоке! Как это возможно? Это почти два доллара Coca-Cola в Беларуси. Я не знаю, кто будет смотреть это видео, — президент или министры, но помогите, пожалуйста. Это нереально», — говорил он.

Видео набрало популярность. После этого, три дня назад, студент записал новый ролик с извинениями. В нем он объяснял, что не имел намерения затрагивать политические темы, и удивлялся реакции людей.

«Я видел очень много комментариев. Извините, серьезно, простите. Очень много людей говорило про политику. Я… политика мне все равно. Это не моя страна. Я ничего не сказал плохого», — объяснял молодой человек. — «Я просто задал вопрос. Как это возможно — у вас компания Coca-Cola тут, в Беларуси, вы продаете Coca-Cola, вы делаете Coca-Cola тут, а как это возможно, так дорого?»

Студент подчеркнул: «Я не хочу говорить про политику. Политика — это не мои дела. Мне [на политику] все равно. Я просто спросил вопрос: почему и как это возможно, что кока-кола сейчас в Беларуси — это 5 рублей 21 копейка? Я люблю Беларусь».

@karolnemiga Просто невероятно, как некоторые люди могут всё вернуть в политику! Даже по такой простой теме, как «почему подорожала кока-кола» 🙌🏽 Пожалуйста, быть иностранным студентом — это уже стресс, так что оставьте меня.🙏🙏🙏❤️ ♬ son original - Кинг Немига ♻️

При этом, извиняясь, парень попутно пожаловался, что в Беларуси подорожала даже вода.

«Очень много людей мне сказали: «Иди пить воду, потому что вода дешевле». Вы знаете, сколько стоит вода сегодня? Когда я приехал, вода была один рубль. Идите сейчас посмотрите в магазин, сколько стоит вода. Три рубля! Даже вода дорогая. Вода дороже сегодня. Я не могу купить пять литров воды в магазине», — сказал Натан, смеясь.

Еще спустя два дня появилось третье видео — уже в серьезном и встревоженном тоне. Молодой человек сообщил, что ему звонили из милиции.

«Это не шутка, я боюсь. В Беларуси это вообще не шутка. Угадайте, кто вчера мне звонил. Милиция! Из-за видео, которые я снимал. Они мне звонили. У меня сейчас проблемы в Беларуси», — говорит студент.

По его словам, в милиции знают, где он живет, как его зовут, номер телефона, адрес, где он учится. «Они все знают. Они даже знают моих друзей», — добавил он.

«Это не моя страна. Я не знаю, как тут все работает. И если через два, три или четыре дня я … больше не в интернете, пожалуйста, Black Lives Matter (отсылка к лозунгу американских протестов против дискриминации в отношении темнокожих. — Прим. ред.). Это вообще не шутка. Они мне звонили вчера. И я боюсь», — сказал Натан в конце ролика.

После этих видео студент больше ничего не публиковал в TikTok, но разместил короткую бытовую сторис в Instagram — видимо, пока с ним все в порядке.

