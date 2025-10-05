закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Студент из Конго возмутился в соцсетях ростом цен в Беларуси

4
  • 5.10.2025, 9:55
  • 2,234
Студент из Конго возмутился в соцсетях ростом цен в Беларуси

После этого ему позвонили из милиции.

Студент из Конго, который около недели назад пожаловался в TikTok на то, что Coca-Cola в Беларуси за четыре года подорожала с двух до пяти рублей, записал еще два видео. В первом он извинился перед белорусами, а во втором сообщил, что ему звонили из милиции, и признался, что боится, пишет «Зеркало».

Напомним, пользователь TikTok @karolnemiga — житель Конго по имени Натан Телофат, который в конце 2021 года приехал учиться в Беларусь. На днях он записал ролик, в котором возмутился ценами на Coca-Cola. Двухлитровая бутылка в магазине «Соседи» стоила 5,21 рубля, хотя, когда он только приехал, цена была около двух рублей.

«Я в шоке! Как это возможно? Это почти два доллара Coca-Cola в Беларуси. Я не знаю, кто будет смотреть это видео, — президент или министры, но помогите, пожалуйста. Это нереально», — говорил он.

@karolnemiga

пожалуйста, поделитесь этим видео

♬ son original - Кинг Немига ♻️

Видео набрало популярность. После этого, три дня назад, студент записал новый ролик с извинениями. В нем он объяснял, что не имел намерения затрагивать политические темы, и удивлялся реакции людей.

«Я видел очень много комментариев. Извините, серьезно, простите. Очень много людей говорило про политику. Я… политика мне все равно. Это не моя страна. Я ничего не сказал плохого», — объяснял молодой человек. — «Я просто задал вопрос. Как это возможно — у вас компания Coca-Cola тут, в Беларуси, вы продаете Coca-Cola, вы делаете Coca-Cola тут, а как это возможно, так дорого?»

Студент подчеркнул: «Я не хочу говорить про политику. Политика — это не мои дела. Мне [на политику] все равно. Я просто спросил вопрос: почему и как это возможно, что кока-кола сейчас в Беларуси — это 5 рублей 21 копейка? Я люблю Беларусь».

@karolnemiga

Просто невероятно, как некоторые люди могут всё вернуть в политику! Даже по такой простой теме, как «почему подорожала кока-кола» 🙌🏽 Пожалуйста, быть иностранным студентом — это уже стресс, так что оставьте меня.🙏🙏🙏❤️

♬ son original - Кинг Немига ♻️

При этом, извиняясь, парень попутно пожаловался, что в Беларуси подорожала даже вода.

«Очень много людей мне сказали: «Иди пить воду, потому что вода дешевле». Вы знаете, сколько стоит вода сегодня? Когда я приехал, вода была один рубль. Идите сейчас посмотрите в магазин, сколько стоит вода. Три рубля! Даже вода дорогая. Вода дороже сегодня. Я не могу купить пять литров воды в магазине», — сказал Натан, смеясь.

Еще спустя два дня появилось третье видео — уже в серьезном и встревоженном тоне. Молодой человек сообщил, что ему звонили из милиции.

«Это не шутка, я боюсь. В Беларуси это вообще не шутка. Угадайте, кто вчера мне звонил. Милиция! Из-за видео, которые я снимал. Они мне звонили. У меня сейчас проблемы в Беларуси», — говорит студент.

@karolnemiga

♬ son original - Кинг Немига ♻️

По его словам, в милиции знают, где он живет, как его зовут, номер телефона, адрес, где он учится. «Они все знают. Они даже знают моих друзей», — добавил он.

«Это не моя страна. Я не знаю, как тут все работает. И если через два, три или четыре дня я … больше не в интернете, пожалуйста, Black Lives Matter (отсылка к лозунгу американских протестов против дискриминации в отношении темнокожих. — Прим. ред.). Это вообще не шутка. Они мне звонили вчера. И я боюсь», — сказал Натан в конце ролика.

После этих видео студент больше ничего не публиковал в TikTok, но разместил короткую бытовую сторис в Instagram — видимо, пока с ним все в порядке.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина