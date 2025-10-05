Результаты выборов в Чехии: партия Бабиша не сможет самостоятельно создать правительство 5.10.2025, 10:08

Возможных партнеров по коалиции будет найти нелегко.

На выборах палаты депутатов (нижней палаты парламента) в Чехии лидирует движение ANO бывшего премьер-министра страны, миллиардера и евроскептика Андрея Бабиша. По итогам подсчета 99% бюллетеней ANO набирает около 34,6%, а проевропейская партия «Вместе» (SPOLU) нынешнего премьер-министра Петра Фиалы — около 23%, пишет ВВС.

ANO, впрочем, не удастся получить собственное большинство в парламенте, поэтому движению Бабиша придется искать партнеров по коалиции и создать ее будет крайне нелегко. Работать с партией Фиалы партия ANO не готова (как, впрочем, и Фиала — с ANO).

Помимо ANO и «Вместе», в парламент проходят еще четыре партии:

STAN («Мэры и независимые», часть нынешней правящей коалиции) набирает около 11% голосов;

проевропейская «Пиратская партия» с 8,9%;

крайне правая SPD («Свобода и прямая демократия») с 7,8%;

«Автомобилисты» (право-популистская евроскептическая партия, которая входит в одну фракцию с ANO в Европарламенте) с 6,8%.

Крайне левое движение «Хватит!» (Stačilo!), выступающее за выход из Евросоюза и упоминавшееся в качестве возможного, хотя и неочевидного, партнера ANO, пятипроцентный барьер не преодолевает: у него лишь 4,3%.

Станет ли теперь Бабиш премьером?

Окончательные результаты выборов в этот раз могут быть объявлены позже, чем обычно, поскольку граждане Чехии, живущие за пределами страны, впервые могут голосовать по почте.

На прошлых парламентских выборах результаты были известны поздним вечером второго дня голосования.

Главный вопрос теперь заключается в том, какую коалицию удастся собрать ANO — и удастся ли это в принципе. Один из возможных сценариев — появление в Чехии правительство меньшинства.

По подсчетам чешского новостного агентства ČTK, ANO, SPD и «Автомобилисты» вместе получат максимум 116 мест в нижней палате парламента из 200. Этого достаточно для обычного большинства, но недостаточно для большинства конституционного.

Победа ANO на выборах также не гарантирует Бабишу пост премьер-министра.

В Чехии решение о том, кто должен формировать правительство, принимает президент, и Петр Павел уже попросил экспертов сделать заключение о возможном конфликте интересов Бабиша из-за холдинга миллиардера Agrofert.

Впрочем, накануне выборов Павел обещал «уважать волю избирателей» и «действовать в соответствии с конституцией».

Андрей Бабиш был премьер-министром Чехии с 2017 по 2021 год. Он подал в отставку после провала ANO на выборах в палату депутатов.

Что Бабиш говорил про Украину и ЕС

Бабиш называет себя сторонником мира и призывает к окончанию войны в Украине.

Он выдвигает лозунг «чехи прежде всего», напоминающий аналогичные призывы президента США Дональда Трампа.

С 2017 по 2021 год он возглавлял правительство Чехии и критиковал некоторые решение Европейского союза.

Он также поддерживает хорошие отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо (оба этих политика сохранили связи с Москвой, несмотря на российское вторжение в Украину).

В субботу вечером сотрудница украинского общественного телеканала «Суспільне» спросила Бабиша о его позиции в отношении поддержки Украины.

«Я встречался с Зеленским трижды. И я поддерживал его после аннексии Крыма, — ответил Бабиш. — Так что мы помогаем Украине через ЕС, ЕС помогает Украине. Это есть в следующем европейском бюджете. Мы платим большие деньги в европейский бюджет — и мы таким образом будем и дальше помогать».

Бабиш также призывал завершить чешскую инициативу по поставкам Украине артиллерийских снарядов, заявляя, что он слишком дорого стоит. В рамках этой программы Чехия ищет снаряды по всему миру и покупает их для Украины при поддержке других западных союзников Киева.

Весной президент Украины Владимир Зеленский говорил, что до конца этого года Киев надеется получить в рамках «чешской инициативы» 1,8 млн артиллерийских боеприпасов.

При этом Бабиш не считает, что военную помощь Украине нужно полностью прекратить, но призывает передать этот вопрос НАТО и Европейскому союзу.

«Она должна быть прозрачной. И если идет война, никто не должен зарабатывать на войне. Это должно организовывать НАТО», — сказал об этой программе Бабиш.

На вопрос, будет ли он поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО, Бабиш ответил: «Но вы не готовы к ЕС. Мы должны сначала закончить войну. Мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС».

