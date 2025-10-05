Стая белорусских волков, гуляющих по дороге, вызвала фурор в Сети 5.10.2025, 15:26

Видео набрало 2 млн просмотров.

Целая стая волков стала героем видео на TikTok, когда попала в объектив фотоловушки около деревни Денисковичи Ганцевичского района, пишет «Телеграф».

За несколько дней белорусские волки набрали 2 миллионов просмотров в соцсети. Тем не менее на самом видео они просто куда-то деловито направляются и не совершают никаких трюков или необычных действий.

Самые популярные комментарии к видео свидетельствуют об ответственном отношении к дикому миру зрителей.

«Вообще-то лес их дом. Это мы лезем на их территорию и лишаем их и дома и жизни», - этот комментарий собрал тысячи лайков.

«Убивают они в лесу, как правило слабых животных, и только ради еды. В отличии от людей, которые убивают просто так», - написал другой зритель.

Согласно официальным данным, на конец 2024 года в Беларуси было не так уж и много волков. Их общее количество составляло примерно 1960 особей. Причем наибольшая концентрация наблюдалась в Гомельской и Витебской областях.

Численность волков в Беларуси сравнительно стабильная и не меняется сильно из года в год. Эти дикие животные играют важную роль в балансе других видов в лесах страны. Например, волки охотятся на бобров, не позволяя тем бесконтрольно размножаться и наносить ущерб сельскому хозяйству.

При этом охота на волка в Беларуси разрешена круглый год. Для нее требуется специальное разрешение и лицензия на добычу, выданная на конкретные охотничьи угодья.

