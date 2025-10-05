закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стая белорусских волков, гуляющих по дороге, вызвала фурор в Сети

  • 5.10.2025, 15:26
  • 1,008
Стая белорусских волков, гуляющих по дороге, вызвала фурор в Сети

Видео набрало 2 млн просмотров.

Целая стая волков стала героем видео на TikTok, когда попала в объектив фотоловушки около деревни Денисковичи Ганцевичского района, пишет «Телеграф».

За несколько дней белорусские волки набрали 2 миллионов просмотров в соцсети. Тем не менее на самом видео они просто куда-то деловито направляются и не совершают никаких трюков или необычных действий.

@skuryatroma Сьемка фотолавушкой в лесу деревни Денисковичи. #волк #стаяволков ♬ M83 Solitude - Grace

Самые популярные комментарии к видео свидетельствуют об ответственном отношении к дикому миру зрителей.

«Вообще-то лес их дом. Это мы лезем на их территорию и лишаем их и дома и жизни», - этот комментарий собрал тысячи лайков.

«Убивают они в лесу, как правило слабых животных, и только ради еды. В отличии от людей, которые убивают просто так», - написал другой зритель.

Согласно официальным данным, на конец 2024 года в Беларуси было не так уж и много волков. Их общее количество составляло примерно 1960 особей. Причем наибольшая концентрация наблюдалась в Гомельской и Витебской областях.

Численность волков в Беларуси сравнительно стабильная и не меняется сильно из года в год. Эти дикие животные играют важную роль в балансе других видов в лесах страны. Например, волки охотятся на бобров, не позволяя тем бесконтрольно размножаться и наносить ущерб сельскому хозяйству.

При этом охота на волка в Беларуси разрешена круглый год. Для нее требуется специальное разрешение и лицензия на добычу, выданная на конкретные охотничьи угодья.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина