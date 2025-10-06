Белоруса хотят лишить ВНЖ в Польше 5 6.10.2025, 13:22

В чем причина?

В Польше у Павла (имя изменено) работа и большие планы на жизнь. Он наладил быт в новой стране, куда переехал после протестов 2020 года, и уже подал документы на гражданство. Но неожиданно получил письмо: его хотят лишить постоянного вида на жительство.

Все из-за ошибки трехлетней давности. Подробностями истории он поделился с MOST.

«Понимал, что совершаю глупость»

В 2020 году в родном городе Павел устраивал митинги и был администратором протестного чата, поэтому, опасаясь преследования, решил перебраться в Польшу. У мужчины польские корни — и по карте поляка он смог быстро получить постоянный ВНЖ. Павел устроился на работу в Белостоке, и говорит, что в течение следующих двух лет жизнь складывалась неплохо — до момента, пока он не попал под сокращение. Сбережений не было, а с поиском новой работы возникли трудности.

— Ходил в разные агентства. Говорили, что работа [есть] в других городах, а в Белостоке — ну вообще ничего.

На переезд средств не было. Павел решился одолжить денег у знакомого. Тот отказал, но предложил заработать неплохие деньги — 400 долларов — здесь и сейчас. Для этого нужно было нарушить закон.

— Нужно было перевезти мигрантов от границы. Я понимал, что совершаю глупость, но был в безвыходном положении, — признается мужчина.

В ту же ночь они со знакомым отправились к границе. Однако на месте никого не застали. Немного подождав, знакомый Павла получил сообщение от кураторов: мигранты до пункта встречи не добрались. Мужчины вернулись в город, оставшись ни с чем: поскольку задание фактически не было выполнено, оплату они не получили.

«Задерживали, как Пабло Эскобара»

Белoрусов никто не видел, и казалось, что причин для беспокойства нет. Но однажды, выходя из дома, у подъезда Павел заметил правоохранителей. Тут же к нему подошел пожилой человек и показал фоторобот, уточняя, не он ли изображен на нем. Павел узнал себя и ответил положительно — его задержали.

— Задерживали, как Пабло Эскобара (колумбийский наркобарон. — Прим. MOST), — смеется мужчина. И добавляет, что двое крепких мужчин скрутили его, предъявили постановление о задержании и повели в квартиру — на обыск. — Забрали мой телефон и симку. Искали деньги. Думали, что у меня их много.

Оказалось, что знакомый, с которым белoрус совершил неудачную попытку перевозки мигрантов, попался на удочку польских правоохранителей, и его задержали. А на допросе рассказал, что организатором был Павел.

После обыска белoруса отвезли в отделение пограничной службы. Допрос длился несколько часов, но к мужчине относились доброжелательно: в любой момент он мог пойти в уборную, а одна из сотрудниц несколько раз приносила ему горячий чай.

После допроса мужчину доставили к прокурору. Там он провел еще пять часов.

Суд признал Павла виновным в организации нелегального пересечения границы и назначил ему условный срок. В течение следующего года мужчина должен был трижды в неделю отмечаться в отделении полиции.

«В патовой ситуации»

Два года назад срок надзора истек. За это время мужчина нашел работу, сдал государственный экзамен на знание польского языка и подал документы на гражданство. По его словам, в целом вел законопослушный образ жизни.

— С тех пор я чист, как банный лист, — говорит мужчина.

Однако недавно Павел получил от воеводы шокирующее письмо: начата процедура лишения его постоянного вида на жительство. Причиной стал запрос коменданта отделения пограничной службы, где Павел проходил допрос, в связи с делом об организации нелегальной миграции.

— Я в патовой ситуации. Я так понимаю, что за этим может последовать депортация, — говорит мужчина. — В Беларусь мне нельзя: перспектива выйти через 20 лет без кола и двора, никому не нужным — так себе. Ну или в Украину — в Полк Калиновского.

Белoрус направил воеводе письмо с объяснением своей позиции: он совершил ошибку необдуманно, но с тех пор ведет законопослушный образ жизни. Мужчина проконсультировался с юристом и намерен ознакомиться с делом.

MOST направил в Пограничную службу Подляского воеводства вопросы о том, в каких случаях ведомство направляет запросы о лишении вида на жительство.

