закрыть
6 октября 2025, понедельник, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруса хотят лишить ВНЖ в Польше

5
  • 6.10.2025, 13:22
  • 3,502
Белоруса хотят лишить ВНЖ в Польше

В чем причина?

В Польше у Павла (имя изменено) работа и большие планы на жизнь. Он наладил быт в новой стране, куда переехал после протестов 2020 года, и уже подал документы на гражданство. Но неожиданно получил письмо: его хотят лишить постоянного вида на жительство.

Все из-за ошибки трехлетней давности. Подробностями истории он поделился с MOST.

«Понимал, что совершаю глупость»

В 2020 году в родном городе Павел устраивал митинги и был администратором протестного чата, поэтому, опасаясь преследования, решил перебраться в Польшу. У мужчины польские корни — и по карте поляка он смог быстро получить постоянный ВНЖ. Павел устроился на работу в Белостоке, и говорит, что в течение следующих двух лет жизнь складывалась неплохо — до момента, пока он не попал под сокращение. Сбережений не было, а с поиском новой работы возникли трудности.

— Ходил в разные агентства. Говорили, что работа [есть] в других городах, а в Белостоке — ну вообще ничего.

На переезд средств не было. Павел решился одолжить денег у знакомого. Тот отказал, но предложил заработать неплохие деньги — 400 долларов — здесь и сейчас. Для этого нужно было нарушить закон.

— Нужно было перевезти мигрантов от границы. Я понимал, что совершаю глупость, но был в безвыходном положении, — признается мужчина.

В ту же ночь они со знакомым отправились к границе. Однако на месте никого не застали. Немного подождав, знакомый Павла получил сообщение от кураторов: мигранты до пункта встречи не добрались. Мужчины вернулись в город, оставшись ни с чем: поскольку задание фактически не было выполнено, оплату они не получили.

«Задерживали, как Пабло Эскобара»

Белoрусов никто не видел, и казалось, что причин для беспокойства нет. Но однажды, выходя из дома, у подъезда Павел заметил правоохранителей. Тут же к нему подошел пожилой человек и показал фоторобот, уточняя, не он ли изображен на нем. Павел узнал себя и ответил положительно — его задержали.

— Задерживали, как Пабло Эскобара (колумбийский наркобарон. — Прим. MOST), — смеется мужчина. И добавляет, что двое крепких мужчин скрутили его, предъявили постановление о задержании и повели в квартиру — на обыск. — Забрали мой телефон и симку. Искали деньги. Думали, что у меня их много.

Оказалось, что знакомый, с которым белoрус совершил неудачную попытку перевозки мигрантов, попался на удочку польских правоохранителей, и его задержали. А на допросе рассказал, что организатором был Павел.

После обыска белoруса отвезли в отделение пограничной службы. Допрос длился несколько часов, но к мужчине относились доброжелательно: в любой момент он мог пойти в уборную, а одна из сотрудниц несколько раз приносила ему горячий чай.

После допроса мужчину доставили к прокурору. Там он провел еще пять часов.

Суд признал Павла виновным в организации нелегального пересечения границы и назначил ему условный срок. В течение следующего года мужчина должен был трижды в неделю отмечаться в отделении полиции.

«В патовой ситуации»

Два года назад срок надзора истек. За это время мужчина нашел работу, сдал государственный экзамен на знание польского языка и подал документы на гражданство. По его словам, в целом вел законопослушный образ жизни.

— С тех пор я чист, как банный лист, — говорит мужчина.

Однако недавно Павел получил от воеводы шокирующее письмо: начата процедура лишения его постоянного вида на жительство. Причиной стал запрос коменданта отделения пограничной службы, где Павел проходил допрос, в связи с делом об организации нелегальной миграции.

— Я в патовой ситуации. Я так понимаю, что за этим может последовать депортация, — говорит мужчина. — В Беларусь мне нельзя: перспектива выйти через 20 лет без кола и двора, никому не нужным — так себе. Ну или в Украину — в Полк Калиновского.

Белoрус направил воеводе письмо с объяснением своей позиции: он совершил ошибку необдуманно, но с тех пор ведет законопослушный образ жизни. Мужчина проконсультировался с юристом и намерен ознакомиться с делом.

MOST направил в Пограничную службу Подляского воеводства вопросы о том, в каких случаях ведомство направляет запросы о лишении вида на жительство.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров