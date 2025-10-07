закрыть
7 октября 2025, вторник
Еврокомиссия ужесточила условия импорта стали в ЕС

  • 7.10.2025, 19:27
Еврокомиссия ужесточила условия импорта стали в ЕС

Пошлины повысили с 25 до 50%.

Европейская комиссия приняла решение сократить квоты на импорт стали в Европейский союз и одновременно повысить импортные пошлины с 25 до 50%. Об этом сообщил еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурне, пишет Bloomberg.

Общая квота по всем категориям стали будет сокращена до 18,35 млн т — в среднем на 43,7% ниже, чем в 2024 году. «Это очень жесткое предложение, которое не имеет прецедента в Европе», — сказал еврокомиссар.

По его словам, только 10% стали, потребляемой в ЕС, будут импортироваться из-за рубежа без уплаты пошлин в рамках новых мер защиты. Сежурне подчеркнул, что эти меры направлены на борьбу с избытком стали на мировом рынке и защиту интересов европейских производителей.

Еврокомиссия отмечает, что новые ограничения стали ответом на значительный рост поставок из стран с избыточными производственными мощностями, в частности из Китая.

Акции европейских производителей стали, таких как ArcelorMittal SA и Voestalpine AG, подскочили на фоне этих новостей на прошлой неделе, отметило агентство.

