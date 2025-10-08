закрыть
Ватикан анонсировал первую зарубежную поездку Папы Римского

  • 8.10.2025, 4:29
Папа Римский Лев XIV
Фото: Getty Images

Визит запланирован на ноябрь.

Папа Римский Лев XIV в конце этого года совершит свою первую зарубежную поездку, посетив Турцию и Ливан, сообщает официальный портал Святого престола Vatican News.

Апостольский визит в Турцию запланирован на 27-30 ноября и будет включать паломничество в Никею, приуроченное к 1700-летию Первого Вселенского собора.

С 30 ноября по 2 декабря понтифик будет находиться в Ливане по приглашению местных государственных и церковных властей. Во время поездки ожидается, что Лев XIV произнесет речь, посвященную положению христиан на Ближнем Востоке.

