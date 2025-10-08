Международные резервы Украины составляют $46,5 млрд 8.10.2025, 5:34

Это почти рекорд.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2025 года составили $46,5 млрд, что на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце, сообщил НБУ на своем сайте.

Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров на фоне уменьшения объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке на 15% – до $2,28 млрд.

На валютные счета правительства в НБУ в сентябре поступило $2,9 млрд. В частности, 10 сентября Украина получила от Евросоюза восьмой транш в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на $1,17 млрд.

Еще $1,43 млрд Украина получила через Всемирный банк, а $298,4 млн – от продажи государственных облигаций.

В то же время Украина выплатила $563,6 млн за обслуживание государственного долга в иностранной валюте и отдельно 254,4 млн – по долгам перед Международным валютным фондом.

В сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем, чистая продажа валюты по операциям Национального банка сократилась на 15% – до $2,9 млрд.

По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com