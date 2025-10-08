Оккупированная Феодосия охвачена огнем
- 8.10.2025, 8:12
Жители испытывают затруднения с дыханием.
Продолжается пожар на территории акционерного общества «Морской Нефтяной Терминал» во временно оккупированной Феодосии. Об этом сообщила мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки. Отмечается, что возгорание произошло сразу в двух точках объекта.
По данным паблика Exilenova, огонь перекинулся на другие резервуары с топливом, а шлейф дыма достигает почти 21 км.
По данным наблюдателей, ветер в районе происшествия постоянно меняется, из-за чего шлейф дыма время от времени устремляется в сторону населенных пунктов к западу от терминала.
Утром 6 октября дым опускался к земле на Керченском полуострове, который расположен в 45 километрах от места пожара.
Местные жители сообщают о сильном запахе горючего и затрудненном дыхании вследствие задымления. Согласно имеющимся данным, в районе аварии работают подразделения российских спасателей, однако пожар полностью ликвидировать пока не удалось.
В ночь на 6 октября, во временно оккупированной Россией Феодосии прогремели несколько мощных взрывов, после чего на местном нефтеналивном терминале вспыхнул пожар.