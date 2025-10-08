The Atlantic: Украина может выиграть в войне с Россией 8.10.2025, 8:23

Открылись возможности для долгосрочной победы.

Надежды на быстрый мир после переговоров США и России не оправдались, но стратегия Украины в войне на истощение показывает неожиданные результаты. Постоянные потери противника и адаптация ВСУ открывают возможности для долгосрочной победы.

Об этом сообщает The Atlantic.

Стратегическая ситуация на фронте

Россия рассчитывала на быстрое продвижение на северо-востоке Украины, однако ключевые города и логистические узлы остаются под контролем Киева.

Журналист The Atlantic Роберт Форсайт Уорт, посетивший украинские позиции, отметил, что несмотря на численное преимущество россиян, их попытки захватить укрепленные территории не приносят ощутимых результатов.

Технологии и новые подходы ВСУ

Украинские офицеры рассказали, что ключ к сдерживанию наступления противника — эффективное использование ограниченных ресурсов. На поле боя применяются беспилотники, точные артиллерийские удары и оптимальные схемы перемещения войск. Ротация сил и осторожное планирование боевых операций помогают избегать прямого столкновения и минимизировать потери среди украинских военнослужащих.

Поворот в уверенности и перспективах

По словам Уорта, девять месяцев назад ситуация выглядела критической: вооружение Украины отставало, а российские «мясные волны» солдат и наемников продвигались вперед.

Сейчас журналист отмечает новую уверенность: Украина адаптирует свои институты для длительной войны, обучается на практике и продолжает наносить противнику постоянные потери, при этом снижая собственные риски. Эта трансформация демонстрирует, что время, якобы играющее на сторону РФ, может постепенно смещаться в пользу Украины.

