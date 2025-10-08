Мощный удар по моторной лодке оккупантов показали на видео 8.10.2025, 8:45

Огневое поражение было нанесено сразу после обнаружения цели.

Операторы беспилотных систем Сил обороны продолжают уничтожать технику и оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 7 октября аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила моторную лодку вместе с экипажем российских захватчиков на устье реки.

Враг пытался незаметно передвигаться водным путем, но был вовремя зафиксирован украинской разведкой.

«На южном направлении аэроразведка ГПСУ обнаружила моторную лодку с экипажем оккупантов», - отметили в службе.

Огневое поражение было нанесено сразу после обнаружения цели. «Информация о потерях врага уточняется», - добавили в Госпогранслужбе.

