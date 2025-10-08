закрыть
8 октября 2025, среда, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мужчина покупал кочергу и перепутал российские рубли с белорусскими

  • 8.10.2025, 8:54
Мужчина покупал кочергу и перепутал российские рубли с белорусскими

За товар ценой в 26 рублей у него списалось 727.

Россиянин перепутал российские рубли с белорусскими и переплатил на маркетплейсе за кочергу. Разочарованный покупатель подал на компанию в суд, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Во время рассмотрения гражданского дела мужчина представил суду скриншоты: кочерга для мангала, камина и бани стоила 13 рублей 31 копейку, кочерга для печи — 25 рублей 86 копеек. Однако при оплате у него списалось 727 рублей.

Он направил маркетплейсу претензию с требованием предоставить товар по цене, указанной на сайте в момент оплаты, а также вернуть переплаченную сумму в размере 701 рублей 11 копеек. Маркетплейс покупателю отказал, и мужчина обратился в суд.

Выяснилось, что мужчина сам выставил в приложении настройки, чтобы все цены отображались в белорусских рублях, но «при заказе товара с использованием IP-адреса на территории РФ стоимость товара, выбранная потребителем в иной валюте, конвертируется по курсу банка для его оплаты в российский рубль».

В итоге суды трех инстанций заключили, что информация о стоимости товара была доведена до потребителя в установленном порядке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников