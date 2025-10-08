Мужчина покупал кочергу и перепутал российские рубли с белорусскими 8.10.2025, 8:54

За товар ценой в 26 рублей у него списалось 727.

Россиянин перепутал российские рубли с белорусскими и переплатил на маркетплейсе за кочергу. Разочарованный покупатель подал на компанию в суд, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Во время рассмотрения гражданского дела мужчина представил суду скриншоты: кочерга для мангала, камина и бани стоила 13 рублей 31 копейку, кочерга для печи — 25 рублей 86 копеек. Однако при оплате у него списалось 727 рублей.

Он направил маркетплейсу претензию с требованием предоставить товар по цене, указанной на сайте в момент оплаты, а также вернуть переплаченную сумму в размере 701 рублей 11 копеек. Маркетплейс покупателю отказал, и мужчина обратился в суд.

Выяснилось, что мужчина сам выставил в приложении настройки, чтобы все цены отображались в белорусских рублях, но «при заказе товара с использованием IP-адреса на территории РФ стоимость товара, выбранная потребителем в иной валюте, конвертируется по курсу банка для его оплаты в российский рубль».

В итоге суды трех инстанций заключили, что информация о стоимости товара была доведена до потребителя в установленном порядке.

