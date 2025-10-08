Thе Guardian: В Индии началась транспортная революция 1 8.10.2025, 9:01

Современные аэропорт и метро готовы к старту.

В Индии стартует транспортная революция: Моди открывает современный аэропорт и метро за $4 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Thе Guardian.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду официально откроет два знаковых транспортных объекта, общая стоимость которых составляет около $4 млрд, что стало еще одним шагом в масштабной программе модернизации инфраструктуры страны с самым большим населением в мире.

Моди лично примет участие в запуске Международного аэропорта Нави Мумбаи, который разработан конгломератом Adani Group под руководством миллиардера Гаутама Адани. Кроме того, премьер откроет конечную фазу новой линии метро, соединяющей южные и центральные районы Мумбаи через первый в городе подземный маршрут.

Аэропорт, спроектированный в форме национального цветка Индии - лотоса, расположен на площади 1 160 гектаров в сопутствующем городе Нави Мумбаи на востоке Мумбаи. Ожидается, что он сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год и станет первым аэропортом Индии, соединенным водным такси. Новое терминальное здание должно облегчить давление на существующий аэропорт, окруженный густонаселенными районами, а также стимулировать развитие недвижимости в Нави Мумбаи.

По словам Шелдона Хи, регионального вице-президента IATA, новый аэропорт «улучшит пропускную способность в регионе Мумбаи и укрепит транспортную связность». Коммерческие авиарейсы планируется начать уже в декабре 2025 года, а на первом этапе аэропорт сможет принимать 20 млн пассажиров в год. Во второй фазе планируется дополнительные инвестиции от Adani Group на сумму 300 млрд рупий.

Параллельно Моди откроет конечную фазу линии Metro-3, известной как Aqua Line - первой подземной метро-линии Мумбаи. Она соединит южный полуостров города с северными пригородами и обеспечит доступ к существующему аэропорту, уменьшая перегрузку на железнодорожную сеть и улицы. Линия также соединяется с Bandra Kurla Complex, главным деловым районом города, где продолжается строительство терминала для первой в Индии высокоскоростной железной дороги, которая соединит Мумбаи с Ахмедабадом.

Финансирование метро осуществляют Азиатский банк развития, Японское международное агентство сотрудничества (JICA) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB).

Эти проекты свидетельствуют о стремлении Индии не только модернизировать транспортную инфраструктуру, но и привлечь инвестиции в логистику и улучшить мобильность в густонаселенных мегаполисах страны.

